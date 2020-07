Ragazza uccisa da un branco di elefanti: è accaduto in Sri Lanka

Una ragazza è stata uccisa da alcuni elefanti selvatici a Jaffna, in Sri Lanka. Aveva 32 anni e stava tornando in ostello.

Il caso della ragazza uccisa dagli elefanti non è il primo che si verifica. Basti pensare che, soltanto nel 2019, sono state 121 le persone morte in simili casi.

Era una studentessa universitaria

Una ragazza di 32 anni è stata uccisa da un branco di elefanti selvaggi. E’ accaduto in Sri Lanka. La studentessa universitaria stava rientrando in ostello. Il fatto è accaduto nei pressi dell’Università di Jaffna, nel nord dell’isola, che la ragazza frequentava. La ragazza è stata travolta dal gruppo di elefanti. Ad assistere alla scena, c’era un amico della studentessa che, però, è riuscito a salvarsi. Le autorità hanno cercato di trovare gli elefanti ma senza riuscirci. L’incidente è accaduto ieri, domenica 20 luglio.

La ragazza è stata trasportata in ospedale con gravi ferite, soprattutto alla testa. Purtroppo, è deceduta nel corso della mattinata di oggi.

Non è la prima volta che succede

Sono diversi gli attacchi di elefanti verificatisi nel paese. Dai dati raccolti, nel 2019 sono state 121 le persone morte in incidenti simili. Nel 2018 ne sono state 96 in meno.

Un trend che preoccupa entrambe le parti. Oltre ad aumentare le morti di umani, sono parallelamente aumentate anche le uccisioni degli elefanti, ben 405 nel 2019. Ciò è parecchio pericoloso. Nel paese gli elefanti sono arrivati a 7000, in netto calo rispetto ai primi del Novecento.

Gli elefanti non si erano mai spinti in una zona così popolosa come quella della zona nord di Kilinochchi.