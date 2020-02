Ragazza scomparsa a Treviso: l’appello disperato della famiglia per Giorgia Cagnan

Ennesimo allarme da parte di una famiglia per la sparizione di una ragazza di 16 anni: dove è finita Giorgia Cagnan?

Giorgia Cagnan è scomparsa da Treviso e ha solo 16 anni. L’appello disperato della famiglia per ritrovarla il prima possibile.

Giovane di 16 anni scomparsa da Treviso

Un nuovo allarme per una ragazza che è scomparsa nel nulla in data 14 febbraio. Secondo la ricostruzione dei media locali, la ragazza sarebbe uscita di casa alle ore 10 – residente a Monigo – per andare in palestra. È stata vista l’ultima volta alle ore 13.30 in Piazza delle Istituzioni zona Appiani. La sua è stata una sosta al bar davanti alla questura per mangiare un toast.

La ragazza ha lunghi capelli biondi lisci, occhi scuri ed è alta un metro e sessanta.

Immediato l’allarme da parte dei genitori e di tutta la famiglia che chiede la massima condivisione al fine di poter trovare e/o avere notizie su questa ragazza scomparsa nel nulla.

Cosa indossava Giorgia al momento della sparizione?

La giovane ragazza al momento della sua sparizione indossava dei jeans, un maglioncino color vinaccia e un piumino nero accompagnato da scarpe sportive Vans. I suoi capelli erano raccolti con una coda.

La denuncia alla Polizia ha fatto scattare immediatamente le ricerche e sui social sono state diffuse generalità e foto della giovane ragazza. I familiari chiedono aiuto e di chiamare le forze dell’ordine se qualcuno dovesse vederla o incontrarla.

Sono ore di apprensione in quanto non si hanno più notizie di lei dal 14 febbraio. Ecco uno dei post social divulgati dalla famiglia: