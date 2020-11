Riconoscete la ragazza in foto? Oggi è la conduttrice più amata della Tv

Riconoscete la ragazza in foto? Oggi è la conduttrice più amata della...

La ragazza in foto era solo un’adolescente ribelle, oggi è una delle conduttrici più importanti dello spettacolo italiano.

Scopriamo insieme l’identità dell’adolescente misteriosa ritratta in foto!

Chi è la ragazza misteriosa in foto?

Da giorni circola sul web lo scatto di una ragazza, la cui identità da molti non è ancora stata scoperta. Eppure i lineamenti sono davvero inconfondibili.

Naso a patatina, labbra sottili, viso piccolo. I capelli possono sicuramente ingannare, visto che nello scatto appare castana, mentre da molti anni ormai li porta biondi.

Ai tempi della foto era soltanto un’adolescente ribelle, come lei stessa ha raccontato in numerose interviste. Di certo non poteva immaginare che un giorno sarebbe diventata una delle conduttrici più importanti della televisione italiana.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è una delle conduttrici più importanti della televisione italiana

La ragazza in foto adesso è una donna di 58 anni ed è una delle conduttrici e autrici di programmi televisivi più note dello spettacolo italiano.

Ha esordito in tv nel 1992, subentrando a Lella Costa nella conduzione del talk show di Canale 5 Amici. Quello, per la donna, che all’epoca aveva 32 anni, si è rivelato un vero e proprio trampolino di lancio, che l’ha resa la Queen di Mediaset.

Oggi è al timone di programmi televisivi come Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici e dietro trasmissioni come Tu sì que vales e Temptation Island.

Si è sposata con Maurizio Costanzo il 28 agosto 1995 e nel 2002 ha preso in affido Gabriele, un bambino di dieci anni, poi adottato nel 2004.

Avete capito adesso di chi stiamo parlando? Naturalmente di Maria De Filippi!

Maria non è cambiata per nulla rispetto al periodo della foto e ed era impossibile non riconoscerla, nonostante il colore di capelli scuro.

Amatissima dal pubblico a casa, continua a intrattenere quotidianamente i telespettatori, che la seguono e supportano sin dagli anni ’90.