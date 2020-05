“Vado a fare un giro”, ragazza di 16 anni trovata morta dopo 14 giorni dalla sua scomparsa

La ragazza di 16 anni era scomparsa nel nulla da 14 giorni e poi ritrovata morta in un bosco. Cosa le è accaduto?

Una tragedia nella tragedia per la ragazza di 16 anni scomparsa da 14 giorni e ritrovata morta all’interno di un bosco.

Il mistero sulla morte di Louise

La drammatica vicenda è accaduta nel Regno Unito e per 14 giorni tutti hanno cercato la povera Louise Smith, scomparsa da casa dopo aver detto agli amici che sarebbe andata a fare una passeggiata per prendere aria.

Dopo tutti questi giorni di ricerche e appelli, la polizia ha confermato che il cadavere ritrovato nel bosco di Havant fosse proprio lei. Un luogo che non dista molto da dove la ragazza è sparita lo scorso otto maggio.

Come si evince dai media locali e dalla BBC:

“la ragazza è stata assassinata prima che il suo corpo venisse abbandonato. stiamo lavorando per mettere insieme tutti i pezzi degli ultimi momenti di vita di louise per individuare il responsabile”

La polizia per ora non ha voluto rivelare la causa del decesso, non facendo emergere dettagli e mantenendo il più stretto riserbo in merito. Il 15 maggio la Polizia ha arrestato una coppia di sposi di 29 anni con l’accusa di rapimento: loro sono stati i primi ad avvertire la madre della ragazza in merito alla scomparsa.

I due per ora sono stati rilasciati su cauzione ma la polizia ha assicurato che le indagini andranno avanti sino a quando non si troverà il colpevole di questo massacro. I genitori e gli amici attendono di sapere cosa sia successo, considerando che Louise volesse solo fare una semplice passeggiata e non è mai più tornata a casa.