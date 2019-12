Avete mai visto la casa di Raffaella Fico? Elegante e con una super vista – FOTO

Avete mai visto la casa di Raffaella Fico? Ecco dove vive la bellissima e super sensuale showgirl, ex compagna del calciatore Mario Balotelli

Raffaella Fico è una delle showgirl più amate e desiderate d’Italia. Il suo fisico e il suo sensualissimo sguardo hanno catturato, fin dall’inizio della sua carriera, l’attenzione del pubblico italiano.

Raffaella Figo la carriera

La bellissima showgirl napoletana, trapiantata a Milano, oggi sembra essere una donna molto intelligente e tenace. All’inizio della sua carriera la bellissima Raffaella ha partecipato a diversi programmi televisivi, che nel corso del tempo le hanno donato un grandissimo successo. Col tempo la Fico prende una rilevanza diversa, riscuotendo un enorme successo sopratutto per la sua bellezza. A rimanere incantato dalla sua sensualità è stato proprio Mario Balotelli. I due infatti hanno avuto una storia d’amore seppur breve, che le ha regalato il dono più bello della sua vita, la piccola Pia.

La giovane da quella relazione si è però dovuta difendere parecchio, per le diverse accuse nei suoi confronti. Nonostante ciò, la Fico è riuscita a portare avanti la gravidanza superando anche i momenti più difficili. Nonostante momenti di cedimento, sembra che oggi la Fico si sia ripresa, e con essa anche il rapporto con Mario Balotelli, padre della piccola Pia.Oggi infatti Raffaella sembra essere davvero felice, anche se al suo fianco non ha nessun uomo che la tenga compagnia. In molti però si chiedono adesso dove vive la bella Raffaella ma sopratutto che casa ha?

Raffaella Fico e l’appartamento di lusso

La bella Raffaella in tutti questi anni ha ottenuto un enorme successo che le ha concesso anche una vita più adagiata. Pare infatti che la bella napoletana abbia una casa per niente male. Dalle foto infatti recuperate dai social, possiamo notare la vera personalità della Fico. Una casa elegante e raffinata ma senza esagerazione. L’abitazione infatti si mantiene su colori neutri e tenui e l’ambiente e molto illuminato.

Insomma Raffaella non solo ha avuto in dono la bellezza, ma anche tanta fortuna.