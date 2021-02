L’Ex Miss Grand Prix irriconoscibile sui social. Il volto trasformato dai ritocchi estetici. Le foto del prima e del dopo lasciano i fan senza parole.

Raffella Fico è tra le modelle più seguite sui social, dove vanta oltre 555mila followers con i quali ama condividere il suo quotidiano ma anche la sua vita professionale.

Dopo aver sedotto i suoi fan il lingerié con il suo ultimo shooting fotografico, l’ex compagna di Mario Balotelli finisce al centro del gossip.

Il motivo? I ritocchini estetici hanno profondamente modificato i suoi lineamenti, il confronto tra la Fico di ieri e quella nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram è davvero impressionante.

Fan sotto choc: ‘Ti preferivo di più prima’

Nelle ultime ore la modella campana ha lasciato senza parole i suoi fan con uno dei suoi ultimi scatti.

I lineamenti del suo volto appaiono modificati da qualche ritocchino di troppo.

Cambiamenti, che non sono stati però apprezzati da tutti i fan, che la seguono sin dai suoi esordi, dalla vittoria nello scorso 2007 del titolo di Miss Grand Prix alla partecipazione come concorrente al Grande Fratello, qualche anno più tardi.

Raffaella Fico a tal proposito, a detta degli utenti, sembra aver perso quella bellezza acqua e sapone che l’ha sempre contraddistinta.

Raffaella Fico, prima e dopo i ritocchi

Mettendo a confronto un vecchio scatto, con l’ultima e seducente foto in lingerié per il suo ultimo shooting in intimo tra le strade milanesi, è evidente che la modella campana abbia deciso di rimpolpare le labbra e affinare il naso.

A farlo notare alcuni utenti i quali sconvolti si sono chiesti cosa ‘abbia fatto al viso’, in particolare alle sue labbra:

‘Mamma mia! fatti togliere ste labbrone! Possibile non vi accorgiate come state male!’

scrive un utente, e ancora:

‘Ma perchè ti sei rifatta così? Ti preferivo prima’

scrive un altro.

Nonostante i diversi pareri contrari, molti dei suoi fedelissimi fan, nonostante i suoi personali cambiamenti, continuano ad apprezzare e venerare la sua bellezza mediterranea.