Raffaella Fico, lo slip si strappa e mostra troppo: gli ultimi scatti della showgirl accendono la fantasia dei follower

Estate super bollente per Raffaella Fico. La showgirl napoletana si gode il sole su uno scoglio ma il bikini che indossa infiamma la rete: il suo fisico è da 10 e lode!

Raffaella Fico, estate bollente

E’ passata alla storia come una delle concorrenti più belle del Grande Fratello. Correva il 2008, quando Raffaella Fico ha preso parte al reality show di Canale 5.

Successivamente, ha riscosso un enorme successo anche sulle piattaforme social dove vanta un cospicuo numero di follower che sono attratti dal suo immenso fascino e sensualità.

La modella, di origini partenopee, è molto seguita sui social dove vanta oltre 534 mila seguaci. La 32 enne sta trascorrendo le sue vacanze e non perde l’occasione di condividere i momenti più significativi della sua estate.

Non molte ore fa, ha pubblicato una serie di scatti che hanno immediatamente catturato l’attenzione dei suoi seguaci: il costume che indossa lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Un costume che mostra tutto

La modella napoletana sta trascorrendo le sue vacanze estive in completo relax. Raffaella Fico, infatti, continua ad incantare i suoi follower ovunque: da Forte dei Marmi, passando per Positano fino a Mykonos, dove sta trascorrendo le ultime ore delle sue piacevoli vacanze.

In queste ore è apparso un nuovo post su Instagram che, come sempre, non è passato inosservato. L’ex di Mario Balotelli indossa un bikini color oro che risalta perfettamente le sue forme esplosive.

Tripudio di like e commenti, non poteva essere altrimenti la bellezza della 32 enne è disarmante! Insomma, non sbaglia un colpo su Instagram.