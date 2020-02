Raffaella Ferrari, chi è la moglie di Luca Laurenti? Figli e carriera

Chi è Raffaella Ferrari, la moglie di Luca Laurenti e madre di Andrea, nato nel 1997, dopo 3 anni dal matrimonio della coppia

Scopriamo tutti i segreti di Raffaella Ferrari, dalla vita privata al matrimonio con Luca Laurenti, dalla depressione del marito al figlio Luca di 23 anni.

Chi è Raffaella Ferrari

La donna non è un personaggio del mondo dello spettacolo, ma è nota per essere la moglie del celebre conduttore tv Luca Laurenti.

La coppia si è sposata anni fa, quando Laurenti aveva 31 anni, e da allora non si è più separata.

È stato addirittura Bonolis a presentare Raffaella Ferrari a Luca, la donna della sua vita che ha sposato nel 1994 e da cui ha avuto, tre anni dopo, suo figlio Andrea nato nel ’97 e che adesso ha 23 anni.

La coppia e l’amore

Si tratta, probabilmente, di una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo. I due non compaiono spesso online e sui social, tanto che sul web è davvero difficile recuperare delle informazioni che aiutino a chiarire l’identità di Raffaella Ferrari.

Ciò che è noto della Ferrari lo sappiamo attraverso alcune dichiarazioni avanzate da Laurenti nel corso delle interviste. La donna, a detta del conduttore, lo avrebbe salvato dalla depressione, che adesso ha superato ampiamente e della quale non vi sarebbe più traccia.

Con Raffaella, Laurenti vivrebbe un amore libero da condizionamenti esterni e da sovrastrutture articolate nel campo della fedeltà e monogamia.

L’uomo, infatti, è di religione buddhista e considera la fedeltà accessoria rispetto ad altri valori. In alcune interviste ha raccontato che, se dovesse sorprendere la moglie a letto con un altro, non solo non la lascerebbe, ma addirittura le chiederebbe il permesso di partecipare alla dinamica.

Una visione molto moderna d’amore, quella di Luca Laurenti, anche grazie alla quale il matrimonio starebbe durando in maniera davvero positiva.