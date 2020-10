View this post on Instagram

Escribir es un acto de amor para mí. No podría terminar una novela si no amara a sus personajes, si no me preocuparan, me quitaran el sueño o me hicieran llorar. El viento no espera es una de las grandes historias de amor de mi vida. Un libro en el que me rompo y me recompongo para poder darle toda la verdad a personajes como Carmen, Pizco, Pilar, Carolina, Darío, Elena, Ángel, Soraya, Paloma, Noa…Gracias a todas las personas que me alientan y me sanan. La vida es maravillosa gracias a vosotros. Hoy se publica mi nueva novela #elvientonoespera y se cierra otro círculo vital. Espero vuestras críticas como la llegada del viento. Os quiero, lectores. Mi familia de papel. @editorialplaneta