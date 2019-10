Quota 100 è polemica, non solo per la decisione del ministro dell’Economia ma anche per chi verrà escluso in base all’anno di nascita. Ecco chi verrà penalizzato

Chi sono gli esclusi dalla quota 100? Non ci sono solo polemiche per il discorso del Ministro dell’Economia ma anche per tutti quelli che sono stati penalizzati.

Gli esclusi dalla pensione

Il Sole 24 Ore ha lanciato un allarme che comprende tutte le persone che verranno escluse da questa tipologia di pensione. Evidenzia infatti che alcune persone solo per pochi mesi, non potranno accedere visto che non possiedono i requisiti previsti per l’anticipo della pensione.

L’attesa e la strada da percorrere sarà quindi impervia nonché in salita, rischiando di dover attendere ulteriori cinque o sei anni prima di poter smettere di lavorare.

C’è quindi una categoria che non possiede i requisiti validi per poter accedere alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2021. Due strade, una più lunga dell’altra determinata solo dall’anno di nascita e da quel mese che può fare la differenza.

Quando vanno in pensione i nati del 1960?

Facendo un attimo chiarezza sull’argomento, questo tipo di pensione anticipata viene riservata a tutti i lavoratori che avranno raggiunto non solo un monte contributivo ma anche un’età anagrafica specifica entro la fine del 2021 che sommati risultano dare 100.

L’età anagrafica è di 62 anni mentre gli anni di contributi versati devono essere 38.

L’accesso, facendo due conti, viene riservato a tutti colori che sono nati entro dicembre del 1959. Quindi mentre un lavoratore con 38 anni di contributi nato entro fine dicembre 1959 potrà andare in pensione anticipata, uno con gli stessi anni di contributi ma nato a gennaio del 1960 dovrà attendere cinque anni in più.

Un mese di differenza e si dovrà attendere il compimento di 67 anni al fine di accedere alla normale pensione di vecchiaia. Polemiche tra gli utenti, non solo per questo tecnicismo ma anche per il discorso del Ministro dell’Economia – che vi riportiamo in questo nostro articolo – che ha gelato tutti quanti.