Una nuova puntata della trasmissione di Rete 4 dedicata ai gialli di cronaca più controversi, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Nella prima serata del venerdì non può mancare l’appuntamento con Quarto Grado: questa sera tanti nuovi casi di cronaca nera senza dimenticare il saluto al giornalista Giangavino Sulas. Ecco tutte le anticipazioni!

LEGGI ANCHE → Giangavino Sulas, chi era il giornalista di Quarto Grado: Carriera e vita privata

Quarto Grado, puntata del 25 giugno 2021: Addio a Sulas, il saluto di Nuzzi

I fan di Quarto Grado sanno bene che uno degli ingredienti del successo della trasmissione di Rete 4 è data dai molti esperti opinionisti che danno il loro contributo ai dibattiti sui casi trattati durante le puntate.

Tra gli storici commentatori come Carmelo Abbate, Sabrina Scampini, Alessandro Meluzzi, il Generale Garofano e molti altri c’era anche lui: il giornalista Giangavino Sulas.

Una figura molto presente e sempre “sul pezzo”, appassionato commentatore dei casi più impirtanti di cronaca sena mai tirarsi indietro anche quando le sue opinioni non erano condivise.

Lo storico giornalista è morto proprio oggi, venerdì 25 giugno, e fino all’ultimo è stato in prima linea nella sua amata professione. Proprio da Gianluigi Nuzzi e tutta la redazione di Quarto Grado è arrivato l’annuncio ufficiale.

Questa sera durante la puntata vi sarà di sicuro un commosso addio da parte di tutta la squadra della trasmissione e di Mediaset per Giangavino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Nuzzi (@gianluigi.nuzzi)

Quarto grado, Le Storie: i casi di stasera

La trasmissione secondo le anticipazioni avrebbe in programma si tornare sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo.

Nel caso le ultime rivelazioni parlano di un’indagine per false dichiarazioni nei confronti della ex Pm Angioni che aveva annunciato oltre a depistaggi nelle indagini, di essere risalita all’identità di Denise oggi.

Negli ultimi giorni però da Piera Maggio è arrivato un duro sfogo contro la posizione di Carmelo Abbate, fino all’annuncio di aver diffidato la trasmissione a trattare il caso di Denise: la questione dunque resta aperta e stasera si capirà come procederà.

Si tornerà poi sul caso della giovane Saman Abbas, scomparsa da Novellara e, come dichiarato dal fratello, presumibilmente uccisa dallo zio con la connivenza dei genitori. Si cercherà di capire attraverso documenti e testimonianze cosa ha fatto la 18enne nei giorni prima della scomparsa, nel viaggio tra Frosinone e Roma in compagnia del ragazzo.

E ancora le ultime notizie sulla scomparsa ed il miracoloso ritrovamento del piccolo Nicola dal Mugello: quali sono gli elementi che non tornano in questa storia?

Tanti casi e approfondimenti dunque, con la partecipazione di molti ospiti ed esperti!

Per non perdere nessun aggiornamento sulle vicende trattate da Quarto Grado non resta che sintonizzarsi su Rete 4 a partire dalle 21.20 o collegarsi alla piattaforma Mediaset Infinity per vedere la puntata in streaming.