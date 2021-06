Sai quanto prende di pensione Pippo Baudo? La cifra che non potresti mai aspettarti

Pippo Baudo è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più apprezzati della sua generazione.

Ha condotto moltissime trasmissioni tv e ha percepito guadagni stellari. Ora, però, la gente si chiede a quanto ammonti la sua pensione. Ve lo sveliamo di seguito!

Pippo Baudo è rimasto nel cuore di tutti per la sua simpatia e l’abilità nel gestire il palco durante le sue conduzioni.

Non si vede più da molto tempo in tv: ora ha 85 anni e si sta godendo il dovuto riposo lontano dai riflettori.

Poche settimane fa, ha giudicato gli allievi di Amici 20 conferendo il Premio TIM, ma non si è mostrato ai ragazzi neppure in video.

Pippo Baudo è un’assenza presente, che però suscita molta curiosità ai suoi adoratissimi fan. In tanti si chiedono quanto prenda di pensione ed è per questo che ve lo sveliamo di seguito!

Fino a qualche anno fa, nessuno sapeva quanto Pippo Baudo percepisse di pensione ogni mese.

A svelarlo, però, è stata Orietta Berti, nel corso di una recente intervista, quando ha dichiarato:

“Ho versato i contributi per 50 anni, ma, nonostante ciò, mi ritrovo con 900 euro di pensione così come Pippo Baudo.”

Orietta Berti ha svelato involontariamente l’ammontare della pensione percepita dal noto conduttore.

Ha poi proseguito l’intervista, affermando che la cifra sia assolutamente irrisoria per poter vivere una vita dignitosa:

“Il problema è che molti contributi non sarebbero stati versati, quelli dal 1965 a metà anni Ottanta in particolare: in quel periodo, nessuno ti versava i contributi. Era prassi. E ora eccoci qui.”