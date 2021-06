Sai quanto guadagna Serena Bortone? Il suo stipendio è a 6 cifre

Siamo riusciti a scoprire a quanto ammontano i compensi dell’amatissima conduttrice di Rai e in particolare di Oggi è un altro giorno.

Conosciamo tutti Serena Bortone, ma in pochi sanno quanto riesca a percepire a fine mese.

Siamo riusciti a scoprire per voi l’ammontare del suo compenso!

La casa da sogno di Serena Bortone

Prima di svelarvi i guadagni di Serena Bortone, partiamo dalla sua casa, che è l’indice di come la donna sia benestante.

La casa della giornalista è arredata in stile classico ed è caratterizzata da un parquet in marrone scuro, proprio come i mobili che la compongono.

La camera da letto, poi, è ricca di elementi di arredo.

I suppellettili in ceramica, che sono presenti in casa, sono ricordi di ciascun viaggio fatto dalla donna, come lei stessa ha confermato. Sul letto, c’è un copriletto ricamato.

Inoltre, la sua abitazione è ricca di libri che sono riposti nelle librerie che mostra alle sue spalle.

Quanto guadagna Serena Bortone

Come molti altri conduttori di Rai, le cifre percepite da Serena Bortone si aggirerebbero intorno ai 300mila euro annuali.

Parliamo di uno stipendio da capogiro, che permette a Serena Bortone di condurre una vita agiata.

La bellezza della sua casa è la prova di come Serena Bortone sia riuscita, nel corso degli anni, a gestire le sue finanze e a vivere da vera benestante!

Non conosciamo di preciso la cifra che ogni anno riesce a portare a casa, ma siamo sicura che sia molto più alta di molti suoi colleghi, che, come lei, lavorano in tv.

Secondo alcune indiscrezioni, il guadagno percepito da Serena Bortone sarebbe inferiore rispetto a quello di Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Ilary Blasi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Carlo Conti e Flavio Insinna.

Ciononostante, la donna guadagna uno stipendio di tutto rispetto, che le permette di vivere agiatamente!