Vi sveliamo quanto percepisce di stipendio uno dei presentatori e musicisti a cui il pubblico è più affezionato.

Conosciamo tutti Luca Laurenti, il cantante e conduttore che è riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo italiano dagli anni ’90 a oggi.

Grazie al suo successo, oggi vanta uno stipendio di tutto di rispetto, che può fare solamente invidia ai colleghi che come lui lavorano in tv.

Il successo di Luca Laurenti

L’amatissimo Luca Laurenti è uno dei conduttori più simpatici della televisione italiana. Da anni fa da spalla a Paolo Bonolis in Ciao Darwin e insieme formano una delle coppie più longeve dello spettacolo.

Laurenti, che ha iniziato lavorando nei villaggi turistici, ha portato avanti i suoi studi musicali e ha esordito in tv con Urka!, negli ann ’90, proprio assieme a Paolo Bonolis.

Hanno collaborato in programmi come Tira e molla, Chi ha incastrato Peter Pan? e Ciao Darwin, dove Luca Laurenti è riuscito a conquistare tutti con la sua risata contagiosa e la sua voce dal timbro insolito.

Luca è uno dei conduttori più pagati della tv. Curiosi di scoprire a quanto ammontano i suoi compensi? Ve lo sveliamo di seguito.

Quanto guadagna Luca Laurenti?

Luca Laurenti continua a rimanere al fianco di Paolo Bonolis in Avanti un altro!, che andrà ora in onda anche di domenica sera, al posto di Live – Non è la d’Urso.

Ora che il programma si è spostato in una fascia che genera maggiori introiti, siamo sicuri che a Laurenti verrà aumentato il compenso.

Bonolis genera 40 mila euro a puntata e riteniamo che anche le cifre di Luca possano avvicinarsi a quel numero.

Nel corso degli anni, Laurenti deve aver accumulato un bel gruzzoletto, che gli ha assicurato una vita agiata e gli ha permesso anche di sopravvivere a lunghi periodi senza progetti lavorativi.