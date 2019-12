Quanto guadagna il pubblico in studio nei programmi tv Rai e Mediaset?

Svelato quanto guadagna il pubblico presente in studio nei vari programmi televisivi trasmessi dalla Rai e da Mediaset! Ecco le indiscrezioni

Scopriamo insieme i guadagni del pubblico in studio nei vari programmi in onda su Rai e su Mediaset, cioè degli ospiti che applaudono e ridono.

Chi è il pubblico di Rai e Mediaset

In ogni programma televisivo è presente una porzione di pubblico, che, assieme al conduttore, scandisce i tempi dello show con applausi, risate e gesti coerenti con l’andazzo della trasmissione.

Il pubblico serve per creare un ambiente intimo in studio, per mostrare favore o disapprovazione a seconda dei temi trattati con fischi, “boo”, applausi e risate.

Essendo considerato alla stregua di un lavoro a tutti gli effetti, che va svolto con puntualità e coerenza, anche quello del pubblico in studio viene retribuito. Ciò ha spesso suscitato grandi polemiche nel mondo della televisione.

Oltre che per i conduttori, gli ospiti e gli opinionisti, quindi, è previsto un compenso anche per il pubblico, scopriamo a quanto ammonterebbe.

Quanto guadagna il pubblico

Secondo alcune informazioni che circolano sul web, i componenti del pubblico dei vari programmi televisivi di Rai e di Mediaset guadagnerebbero circa 500 o 600 euro al mese per partecipare cinque giorni alle trasmissioni.

Secondo alcune fonti, ci sono alcuni programmi tv che darebbero compensi maggiori alle persone presenti in studio. Tra gli show più ambiti vi sono “Avanti un altro” e “I soliti ignoti”, che ricompenserebbero di 90 euro per la registrazione di tre puntate.

Altri programmi di cui sarebbero stati resi noti i compensi sono “Hell’s Kitchen”, dove i figuranti percepirebbero dai 50 agli 80 euro; “Storie Italiane” con 30 euro a puntata; “L’Isola dei Famosi” con 40-50 euro, “Uno Mattina in Famiglia” con 70 euro.

Non guadagnerebbe nulla il pubblico di “Forum”, mentre non è possibile conoscere i compensi del pubblico di “Verissimo”, “Domenica Live” o “Domenica In”.