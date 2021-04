Anche ieri sera, Elettra Lamborghini non ha rinunciato al lusso e ha sfoggiato un bellissimo abito a quadretti, dal valore esorbitante!

La giovane ereditiera, opinionista de L’Isola dei Famosi, ha indossato un abito davvero troppo costoso, il prezzo ha davvero lasciato tutti senza parole: scopriamo il costo e di che marca è!

Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi

Ieri in studio si respirava davvero un’aria frizzantina a causa delle focose dinamiche che ci sono state tra i concorrenti.

Soprattutto la lite tra la figlia di Brando e Awed ha scatenato davvero moltissime polemiche, dato che lo youtuber ha accusato il suo “coinquilino” di fare schifo.

Queste parole hanno davvero scatenato l’ira della figlia di Brando.

Il reality comunque è partito molto forte, con vari alti e bassi, che non sono stati affatto graditi alla conduttrice e agli opinionisti.

I concorrenti all’inizio erano molto spenti, per questo Ilary Blasi li ha definiti “pippe al sugo”, ovvero delle persone molto pigre e inutili.

Dopo questo rimprovero i naufraghi hanno cominciato a creare varie dinamiche trash e divertenti per il pubblico.

Ma a mettere un po’ di peperoncino nel reality ci pensano sempre gli opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

Quest’ultima è davvero molto amata dai telespettatori, per il suo modo schietto e naturale di esprimere la sua opinione, proprio anche come la conduttrice della trasmissione.

Ma i fan del programma non hanno potuto non notare i vari look che ha sfoggiato, ovviamente sempre super lussuosi.

Il prezzo di ogni suo abito che ha indossato, pochissime persone se lo possono permettere, scopriamo quanto vale il vestito a quadretti che ha indossato ieri!

Elettra Lamboghini, il prezzo dell’abito di ieri sera

Elettra Lamborghini è una vera maestra di stile, anche se c’è da dire che con il suo corpo perfetto, qualsiasi abito le può stare bene.

Nell’ultima puntata del 12 aprile, ha indossato un vestito davvero super costoso, che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Innanzitutto era molto elegante, con uno scollo a cuore e dei quadretti bianchi e neri, davvero “tanta roba” come direbbe la conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Ma il prezzo non è da meno, vale quanto due stipendi, ovvero quasi a 2.000 euro, per la precisione 1.900 euro.

Elettra Lamborghini non rinuncia mai al lusso nella sua vita privata, figuriamoci nello show televisivo di Ilary Blasi.