Quali sono i film di Paolo Genovese? Da Immaturi a Perfetti Sconosciuti

Quali sono i film diretti da Paolo Genovese, regista che ha realizzato da Incantesimo napoletano a Il primo giorno della mia vita

Scopriamo quali sono i film ad opera di Paolo Genovese, compiuti dal noto regista romano in tutto l’arco della sua carriera.

Tutti i film del regista romano

Li conosciamo tutti e li abbiamo guardati tantissime volte. Scopriamo insieme tutti i titoli che ci hanno lasciato senza parole e che passeranno alla storia!

Incantesimo napoletano

Protagonista della pellicola di Paolo Genovese è una famiglia napoletana, la cui primogenita Assuntina non può far altro che parlare milanese e rifiuta tutte le tradizioni tipiche napoletane, come la pastiera e il babà. A nulla servirà la vacanza studio a Torre Annunziata.

Nessun messaggio in segreteria

Il film gira attorno alla figura di Walter, un anziano che non si arrende alla furia del tempo. Diventa amico di Sara, una bambina di 10 anni che lo asseconda nei suoi comportamenti, fino a quando un giorno l’uomo non legge una notizia che lo colpisce.

Viaggio in Italia – Una favola vera

Due ex coniugi intraprendono un viaggio in giro per l’Italia, che ha come punto d’arrivo la città in cui dovrà sposarsi la figlia Margherita. I due, molto diversi tra loro, si ritroveranno a scontrarsi su vari temi.

Questa notte è ancora nostra

Massimo e Andrea – Nicolas Vaporidis – sognano di sfondare nel mondo della musica, ma non ci riescono fino a quando non incontrano Jing, una bella ragazza cinese di seconda generazione, che dovrà affiancarli nel brano Occhi da Orientale

La Banda dei Babbi Natale

Aldo, Giovanni e Giacomo vengono sorpresi, la notte di Natale, mentre scalano un edificio. Arrestati, dovranno dimostrare la loro innocenza di fronte al commissario e vincere il trofeo natalizio. Nel frattempo, confesseranno i loro affanni quotidiani e le disavventure che accompagnano la loro amicizia da anni.

Immaturi

Il Ministero della Pubblica Istruzione annulla l’esame di maturità di Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio, Francesca, che si ritroveranno, come ai tempi delle superiori, per ottenere il diploma. Riaffioreranno anche i vecchi dissapori, che il corso degli anni evidentemente non ha mai fatto scomparire del tutto. Una storia che ha poi portato alla serie televisiva, firmata sempre dal regista romano.

Una famiglia perfetta

La notte di Natale, il ricco, misterioso e solitario 50enne Leone affitta una compagnia di attori per far interpretare loro il ruolo della famiglia che non ha mai avuto.

Immaturi – Il viaggio

Il gruppo di Immaturi del primo film decide di partire insieme per il classico viaggio post – esame. Sbarcati su un’isola greca, le circostanze non faranno altro che mettere alla prova il loro rapporto.

Tutta colpa di Freud

Francesco, psicologo 50enne, dopo l’abbandono della moglie continua a occuparsi delle figlie ampiamente cresciute, di cui vengono approfondite le storie, che finiranno per intrecciarsi con quella del padre.

Sei mai stata sulla luna?

Una cinica direttrice di una rivista di moda eredità una masseria pugliese. La donna si ritroverà a tentare di sfrattare i tre individui che ancora vivono nella struttura, in tempo, a pochi giorni dall’inizio della settimana della moda a Milano.

Perfetti Sconosciuti

Durante una cena tra amici, le coppie presenti rischiano di sfasciarsi per via dei segreti contenuti negli smartphone, che vengono lasciati sul tavolo alla portata di tutti. Il gioco metterà in crisi alcuni dei presenti, e, quando tutto sembrerà perduto, il finale stupirà gli spettatori. Un vero e proprio cult che ha fatto il giro del mondo!

The Place

La pellicola racconta di un uomo, seduto sempre allo stesso tavolo dello stesso ristorante, che riesce a esaudire i desideri di tutti, ma alcuni sogni hanno un prezzo da pagare per essere realizzati.

Il primo giorno della mia vita

Il film di Paolo Genovese si concentra sulle figure di quattro personaggi, che, convinti di aver toccato il fondo, sono pronti a farla finita. Incontrano, però, un personaggio misterioso, che regala a ciascuno di loro sette giorni per scoprire come sarebbe il mondo se non fossero presenti.