Cane e padrone: coppie affini secondo le stelle! Scopri quale cane dovresti adottare in base al tuo segno zodiacale, scegli la razza più adatta a te!

Vediamo quale razza di cane è più adatta ad ogni segno zodiacale ma ricordiamo sempre che un dolce meticcio, mix unico di qualità, va bene per tutti!

I segni di Terra: Toro, Capricorno, Vergine

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

I nati sotto il segno del Toro sono i più razionali dello Zodiaco: stabili, con la testa sulle spalle e molto attaccati agli affetti famigliari amano mantenere le loro abitudini.

Sempre alla ricerca di fedeltà e lealtà il Toro potrà rispecchiarsi nel carattere del Pastore tedesco, cane di taglia media molto rigoroso e paziente, oppure nel Tibethan Terrier, cane di taglia piccola estremamente ubbidiente e gioioso.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Il Capricorno è indipendente e forte, un segno zodiacale su cui possiamo sempre contare! Molto riservato ma estremamente sensibile trova il suo alterego canino nello Shiba Inu.

Questa razza molto amorevole e indipendente soddisferà il bisogno di cieca fedeltà del Capricorno: lo riempirà di affetto ma gli lascerà comunque la sua amata libertà.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

La Vergine è l’angelo del focolare, molto ordinata e precisa ma allo stesso tempo un po’ pignola. Regina del problem solving ama avere sempre l’ultima parola e tenere tutto sotto controllo!

Il cane adatto a questo segno zodiacale è il Chiwawa, il “cane da borsa” portabile sempre con voi! Ha un caretterino frizzante, è molto attaccato al suo padrone che protegge da tutto e tutti nonostante la piccola stazza, che coraggioso piccolo amico a quattro zampe!

I segni di Fuoco: Ariete, Sagittario, Leone

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile)

I nati sotto il segno dell’Ariete sono soggetti energici ed avventurosi, amano mettersi in gioco e mettersi alla prova cimentandosi in tante sfide.

Grintosi e molto socievoli necessitano di un cane energico e giocoso quanto il loro padrone: il Setter Irlandese è un cane equilibrato e vivace, perfetto nella sua fisionomia snella per essere il miglio partner di eccitanti avventure.

Sagittario (22 Novembre – 21Dicembre)

Il Sagittario ama ridere e scherzare, è un soggetto che ama cambiare, sempre ottimista e predilige una vita attiva ed energica.

Il cane perfetto è il Border Collie rinomato per la sua infinita energia, la fedeltà e la capacità di adattamento ai cambiamenti.

Anche lo Shih Tzu è un’ottima scelta per i padroni-Sagittario: un cane di taglia piccola molto sveglio e vivace!

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Il Leone è fascinoso, sicuro di sé, dalla forte personalità combattiva ama essere al centro dell’attenzione e vive al massimo delle sue possibilità.



I padroni Leone necessitano senza dubbio di una razza altrettanto prestante e all’altezza di questo forte segno zodiacale: il Rottweiler .

Questa cane dall’aspetto imponente e dal carattere impetuoso è in realtà un coccolone dall’animo gentile, molto protettivo verso la sua famiglia, coraggioso e amante delle sfide come il Leone.

I segni d’Aria: Acquario, Gemelli, Bilancia

Acquario (20 Gennaio- 18 Febbraio)

I soggetti Acquario sono persone indipendenti, oneste e fantasiose dalla vena creativa. Protegge la sua libertà con onore, non ama conformarsi e sta bene con sè stesso in qualuque situazione.

Il cane adatto a questo segno zodiacale è il Pastore Maremmano Abruzzese, un amico peloso diligente e affidabile,dal carattere forte e indipendente amante degli spazi aperti.

Gemelli (21 Maggio – 21 Giugno)

Segno zodiacale estremamente originale quello del Gemelli: creativo e amante dell’arte, innovativo e brillante voglioso di cimentarsi in tante attività diverse.

Il Boxer è il cane più affine a questo segno zodiacale: energico, giocarellone e molto amichevole sarà il compagno ideale per le vostre avventure innovative.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

La Bilancia ama l’armonia e l’equilibrio,molto discreta non ama mettersi in mostra e mette al prima posto famiglia e amici.

Il Bovaro del Bernese o il Terranova sono due razze canine perfette per la Bilancia: entrambi molto affabili e affettuosi, docili dal temperamento equilibrato sono adatti anche ai bambini.

I segni d’Acqua: Scorpione, Pesci, Cancro

Scorpione (23 Ottobre – 22 Novembre)

Tra i segni più emotivi c’è lo Scorpione: passionale, determinato e sempre a caccia del brivido. Può apparire un po’ scontroso a prima vista ma è sensibile e di buon cuore, non fatelo arrabbiare però!

Come lo Scorpione la razza Siberian Husky, il cane dagli occhi di ghiaccio, si mostra rigido e potente, ma possiede un cuore tenero pronto a sciogliersi per dei grattini! Muscolosi e fisicamente prestanti per qualunque avventura adrenalinica i Siberian Husky sono anche abili protettori del nucleo famigliare.

Pesci (20 Febbraio – 20 Marzo)

Guidati da Nettuno i nati sotto il segno dei Pesci sono paladini dell’amore, grandi sognatori che si lasciano guidare dall’istinto e agiscono di pancia.

Troveranno nel Cocker Spaniel l’amico per la vita: degno compagno di avventure questo cane si distingue per la gioiosità e l’amorevolezza che dimostra al proprio padrone. Degno compagno di passeggiate nei boschi sarà felice di sfoggiare il suo sviluppatissimo olfatto da cane da caccia.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Il Cancro è governato dalla Luna, si mostra molto sensibile ed emotivo, profondamente attaccato ai valori e alla famiglia. Preferisce le domeniche rilassanti sul divano e ama godersi dei piacevoli pisolini circondato dall’affetto di chi ama.

Il Bulldog Inglese è il cane perfetto per il Cancro: anche lui amante di pisolini e bisognoso di tanto affetto, molto fedele calmo ed ubbidiente, adatto ai bambini.