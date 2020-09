Qual è l’ora più produttiva per lavorare? La risposta ti stupirà

La ricerca di due università ha stabilito qual è l’ora più produttiva per lavorare. Il risultato vi stupirà perché non si tratta delle ore del mattino.

L’ora più produttiva per lavorare è stata individuata dall’università australiana Monash e dall’Università di Granada.

Questione di produttività

L’ora più produttiva è quella in cui siamo mentalmente più predisposti a lavorare o comunque dare il meglio di noi stessi, su qualunque fronte. Ma quando si verifica davvero? A scoprirlo è stato uno studio coordinato da due università l’australiana Monash University e l’Università di Granada, in Spagna.

Lo studio è stato spiegato in una pubblicazione curata dall’Iza Institute of Labor Economics. Lo studio ha considerato degli studenti inglesi e 500 esami da loro sostenuti, in tre orari diversi della giornata.

Si è sempre pensato che l’orario più produttivo per lavorare, studiare etc. fosse inserito nelle prime ore del mattino, poco dopo aver iniziato la giornata. Il risultato ti stupirà. L’ora più produttiva, infatti, per la maggior parte di noi si inserisce nel momento della pausa pranzo.

In particolare, gli orari analizzati sono stati: 9:00, 13:30, 16:30. L’indagine è stata condotta per cinque anni, scegliendo circa sei esami per ciascuno studente. Il rendimento migliore degli studenti è stato individuato proprio nella fascia oraria delle 13:30.

Il cervello decide l’ora della produttività

I risultati dello studio, dunque, scardinerebbero la convinzione tradizionale secondo cui, siamo più produttivi dopo la colazione o il primo caffé del mattino.

Dunque, si comprende come sia il cervello a scegliere l’ora precisa della nostra produttività e, stando allo studio, sono le primissime ore del pomeriggio, che dipende molto anche dall’età delle persone. Dunque, no al pisolino post prandiale ma più attività.

Una produttività che è dettata anche dal calendario e dalle stagioni. In estate, la produttività del cervello sembra essere più costante nel corso della giornata. In inverno, invece, complici le minori ore di luce, è proprio dopo pranzo che si è più produttivi.