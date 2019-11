Pulire casa ti fa perdere peso: ecco quante calorie bruci!

Il numero di calorie che ogni persona brucia durante la pulizia della casa varia da persona a persona e si basa sul peso. Pulire casa fa realmente perdere peso?

Pulire casa può aiutare a perdere qualche chilo di troppo? Ciò può variare da persona a persona e dalle attività che si svolgono, tutto il giorno, nelle mura domestiche.

Pulire casa: un vero allenamento

Per bruciare più calorie mentre pulisci la casa, devi attuare delle specifiche attività che ti permetteranno di avere una vita più stretta, gambe più forti e un corpo più in forma. Ti alletta? Prendi i guanti di gomma e inizia a pulire!

Calorie bruciate aspirando o asciugando: 4 calorie al minuto

Come bruciare più calorie: entra in un affondo completo ogni volta che porti in avanti il panno per lavare a terra. Unisci le gambe quando tiri indietro lo stesso panno per l’asciugatura del pavimento.

Muscoli utilizzati: un affondo utilizza la maggior parte dei muscoli principali della parte inferiore del corpo. Impegnerai anche i muscoli addominali per bilanciarti mentre ti muovi avanti e indietro.

Superfici di lavaggio bruciate o contatori di strofinamento bruciati: 4 calorie al minuto

Come bruciare più calorie: se le superfici che devi pulire sono sopra la tua testa, probabilmente hai già bisogno di stare in piedi per raggiungerle.

Ma puoi anche stare in punta di piedi quando ti sposti su superfici di livello inferiore. Quindi, fai una pausa ai polpacci e mettiti su una gamba sola mentre pulisci le superfici della cucina o del bagno.

Muscoli utilizzati: in piedi, sulle dita dei piedi, impegna i muscoli del polpaccio al fine di modellare la parte inferiore della gamba. Quando ti trovi su una gamba ed estendi l’altra gamba lateralmente, ti impegni con i muscoli dei glutei che avvolgono i fianchi.

Calorie bruciate spolverare le assi del pavimento o pulire gli spazi bassi: 4 calorie al minuto

Come bruciare più calorie: quando sei su mani e ginocchia, cerca di non sederti, ma resta in piedi in posizione “a quattro zampe”.

Questa è la stessa posizione in cui faresti determinati esercizi in una lezione di yoga. Estendere un braccio per pulire le superfici e alternare i lati. Per una sfida in più, stendi la gamba opposta dietro il tuo corpo.

Muscoli utilizzati: con l’estensione delle gambe, si impegnano i muscoli del sedere, degli addominali e della parte inferiore del corpo per eseguire questo esercizio di pulizia.

Senza l’estensione delle gambe, utilizzerai i muscoli della schiena e dell’addome.

Calorie bruciate mentre si trasportano pesi su scale: 6 calorie al minuto

Come bruciare più calorie: se si dispone di un cesto della biancheria o di strumenti di pulizia che è necessario trasportare da un piano all’altro, utilizzare un contenitore per salire le scale.

Muscoli utilizzati: se porti un carico, aumenterai la forza nella parte superiore del corpo e nelle spalle. L’attività di affondo aiuterà a modellare i muscoli posteriori della coscia (parte posteriore della gamba) e i muscoli glutei che modellano i glutei.

Calorie bruciate rifacendo letti: 2 calorie al minuto

Come bruciare più calorie: esegui un affondo laterale mentre rimbocchi le lenzuola su ciascun lato del letto.

Muscoli utilizzati: l’affondo laterale impegnerà la maggior parte dei muscoli nella parte inferiore del corpo, ma prenderà di mira i muscoli adduttore e abduttore all’interno e all’esterno delle cosce.

Anche se la maggior parte degli esperti di fitness non raccomanda necessariamente le faccende domestiche come regolare allenamento per la perdita di peso, puoi mettere in pratica tali esercizi legate alle pulizie di casa nei giorni in cui non riesci ad andare in palestra.