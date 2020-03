Profughi, braccio di ferro per entrare in Europa. Erdogan: “Fateli passare”

I profughi siriani avanzano e l’Europa li respinge. Ma Erdogan chiede di farli passare per far proseguire il loro viaggio.

Braccio di ferro tra la Turchia e la Grecia con i profughi siriani che cercano di entrare in Europa ed Erdogan che chiede di farli passare.

La situazione dei profughi siriani alle porte dell’Europa

Non va a scemare la terribile situazione alle porte della Grecia con l’ivasione delle persone che stanno arrivando dalla Siria e vogliono proseguire il loro viaggio in altre zone dell’Europa.

Un vero e proprio braccio di ferro, come si evince anche da Il Messaggero, tra la Turchia e la Grecia che cerca in qualche modo di impedire il loro passaggio. Il Presidente Erdogan ha evidenziato, in occasione della Festa della Donna:

“Grecia, questa gente non arriva per resteare…vengono da voi per andare negli altri Paesi europei. Lasciateli passare”

Una esclamazione che non è stata accolta dai Paesi Europei:

“spero di tornare in belgio con risultati differenti”

In merito ai colloqui previsti con Ursula Von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Un faccia a faccia molto importante che arriva a seguito dell’incontro ad Ankara dei giorni scorsi proprio di Michel.

Un incontro che oggi potrebbe non portare ad alcun nuovo accordo oppure ad uno stanziamento dei fondi europei: viene fatto più di tutto per rimettere insieme un dialogo oramai perso e politicamente fermo nel tempo.

Durante l’incontro di oggi verrà anche messo sul tavolo il discorso di liberizzazione dei visti e dell’unione doganale, assistenza militare in Turchia e trivellazioni a Cipro.