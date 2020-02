Ricapitalizzazione Alitalia: per la normativa vigente Qatar Airways non può salire oltre il 49%

Ricapitalizzazione Alitalia: per la normativa vigente Qatar Airways non può salire oltre...

Profondo rosso Air Italy: si rischia la liquidazione. E Alitalia?

Per la normativa europea una compagnia non europea come Alitalia può detenere oltre il 50% del pacchetto azionario.

Come spiega Il Sole 24 Ore, alcuni giorni fa, è stata

“annullata la nuova continuità territoriale dagli scali di Cagliari e Alghero per i quali viene prorogata quella attualmente in vigore”.

Sono ore decisive queste sul futuro di Air Italy, ex Meridiana: la compagnia aerea è in profondo rosso e le prossime ore si preannunciano cruciali.

Secondo fonti attendibili vicine al dossier, è stata convocata una riunione del board e l’assemblea dei soci in prima convocazione.

Nel caso in cui l’azionista di maggioranza Akfed decidesse di non esborsare ulteriori fonti di denaro si aprirebbero le porte della liquidazione.

La liquidazione rischia di essere un’ipotesi concreta.

Air Italy “taglia” i voli: i dipendenti sono pronti alla mobilitazione

Ieri la cancellazione improvvisa di alcuni voli aerei da parte della compagnia Air Italy, ex Meridiana, ha gettato nel panico i lavoratori.

L’organico, infatti, sarebbe in allarme per la situazione economica poco florida: outsourcing d linee presso altre compagnie aeree e flotta ai minimi storici.

“Abbiamo reiteratamente tentato di avere informazioni dal management aziendale sullo status quo, purtroppo, senza alcun esito”,

sottolinea Marco Bardini del sindacato Anpav.

Il management aziendale della compagnia aerea non è assolutamente raggiungibile da diverse settimane e i responsabili aziendali sostengono di non avere aggiornamenti in merito alla situazione.

La questione è tesa da diversi mesi

Da diversi mesi Alitalia e Air Italy sono in competizione per i voli aerei da e verso la Sardegna, in particolare quelli che riguardano l’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda.

Ma in questi giorni sembra che Alitalia abbia avuto la meglio sull’ex Meridiana: ciò ha decretato il rischio di mobilitazione di alcune centinaia di dipendenti di Air Italy.

Nell’aeroporto di Olbia c’è anche la sede di Air Italy, che è controllata al 51 per cento da AliSarda e al 49 per cento da Qatar Airways.

Attualmente Air Italy sta provando a riprogrammare i viaggi di tutti i passeggeri che avevano prenotato voli con partenza o arrivo da Olbia.

La situazione è in divenire.