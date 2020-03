Il Ministero ha ordinato il ritiro immediato di prodotti alimentari dal commercio, perché contaminati. Ecco quali sono e cosa fare se li hai già comprati.

I prodotti ritirati dal Ministero della Salute sarebbero tutti della stessa marca.

Quali sono prodotti contaminati ritirati?

I prodotti ritirati non sono più presenti sugli scaffali dei supermercati perché il ministero della Salute ne ha disposto il ritiro. I prodotti sono stati evidenziati direttamente sul sito del ministero. Nello specifico, si tratta di alcune bacche di Goji confezionate in tipologie differenti.

Il perché del ritiro è da rintracciarsi nel rilevamento di due sostanze: carbofuran ed esaconazolo che, in quelle particolari confezioni, sembra aver raggiunto dei valori eccessivi, rispetto a quelli previsti dal “dal Reg. Ce 396/95 all’art. 18 comma 1”.

Dunque, i lotti ritirati da 100 grammi sono, per quattro diverse bacche di Goji:

1190305008 in scadenza 31/03/2020

190404070 in scadenza 30/04/2020

Ritirato anche un intero lotto da 500 grammi:

190314045 in scadenza 31/03/2020.

E ancora, ritirati anche i lotti da 2,5 chilogrammi:

190318079 e data di scadenza al 31/03/2020.

Gli ultimi lotti ritirati, riguardano le bacche di Goji confezionate in vassoi da 130 grammi i cui lotti sono:

190305021 in scadenza 31/03/2020

190307093 in scadenza 31/03/2020

190306017 in scadenza 31/03/2020

190313049 in scadenza 31/03/2020

190213019 in scadenza 29/02/2020

190315013 in scadenza 31/03/2020

190227031 in scadenza 29/02/2020

190325111 in scadenza 31/03/2020

190401005 in scadenza 30/04/2020

Cosa devi fare se hai questi prodotti in casa

Se hai acquistato uno dei prodotti di cui sopra, è necessario che tu proceda alla sua restituzione, nel punto vendita dove è stato comprato, data anche la loro prossima scadenza.

In questo modo, potrai ricevere un rimborso anche se non sei in possesso dello scontrino fiscale che ne attesta l’acquisto.