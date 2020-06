Prodotti ritirati Conad, balsamo per capelli contaminato – FOTO

È stato ritirato il balsamo per capelli Conad a causa di una riscontrata contaminazione del prodotto. Informazioni su lotto, restituzione o ritiro!

La Conad ha ritirato il balsamo per capelli perché contaminato: la composizione è risultata non regolare dalle analisi di laboratorio effettuate durante il normale controllo che si effettua sui prodotti.

Hanno immediatamente dettato l’urgente ritiro dei prodotti contaminati: 2 tipologie di balsamo prodotti per Conad, linea balsamo per capelli Essentiae.

La linea di prodotti Essentiae è ben voluta dai clienti perché senza parabeni e coloranti: una linea green, efficace e a buon prezzo.

I prodotti ritirati sono venduti in tutti i supermercati Conad di Italia e per questo si sollecitano i consumatori a controllare gli acquisti effettuati accertandosi che la merce non sia quella contaminata.

Nei lotti che sono stati ritirati dal mercato gli esperti hanno rilevato una non conformità determinata dalla presenza di una materia prima microbiologicamente contaminata.

Balsamo per capelli contaminato: dettagli sul lotto e sul rimborso

I dettagli riferiti al prodotto che Conad ha ritirato dal mercato sono i seguenti:

Balsamo Nutriente Conad Essentiae: con Burro di Karitè e Olio di Argan, formato da 200 ml, codice EAN 8003170035898, Lotto 0058A,0120A

con Burro di Karitè e Olio di Argan, formato da 200 ml, codice EAN 8003170035898, Lotto 0058A,0120A il Balsamo Rinforzante Conad Essentiae: con estratto di Fico d’India e olio di Amaranto, formato da 200 ml, codice prodotto EAN 8003170037991, Lotto 0062A

I due balsami per capelli contaminati li ha realizzati Coind S.c. per Conad.

Lo stabilimento di produzione ha sede a Castel Maggiore, provincia di Bologna.

Se avete acquistato uno di questi due balsami è consigliato NON UTILIZZARLI e restituire il prodotto in questione per essere rimborsati oppure per sostituire la merce con altro.

Si potrà restituire, spiega Conad, il prodotto contaminato in qualsiasi punto vendita quindi non necessariamente nello stesso in cui è avvenuto l’acquisto.

Non è necessario essere provvisti di scontrino di acquisto al momento della restituzione del prodotto in negozio, basterà portare con sé la merce.