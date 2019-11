Il Principe William troppo stanco, troppo stressato dai figli: la drastica decisione

La Famiglia Reale sotto i riflettori, il Principe William si dice stanco per i troppi impegni che causano i suoi 3 figlio,ecco cosa ha deciso di fare

La Famiglia Reale di nuovo nel mirino del gossip,questa volta a portare la famiglia ai pettegolezzi sarebbe stato proprio Il Principe, che avrebbe confessato di essere molto stanco a causa dei suoi 3 figli.

Kate Middleton e William la drastica decisione

I due bellissimi sposini hanno coronato dopo anni il loro desiderio di sposarsi e avere bambini. Quello che non è stato spiegato forse al giovane William e che 3 piccoli marmocchi per casa non sono per niente facili da gestire. E appunto per questo che come ogni papà anche il Principe sembra accusare i colpi della stanchezza causata dai suoi 3 figli, George di 6 anni, Charlotte di 4 e Louis appena di 1 anno. Un lavoro duro per il Principe che si è visto fare da balia a 3 piccole pesti. Nonostante siano suoi figli, William ha confessato che gestire 3 bambini cosi piccoli non è per niente semplice.

A riportare le parole del Principe è stato proprio Amica.it. La confessione sarebbe proprio avvenuta durante una cena di gala organizzata per la London’s Air Ambulance Charity.

William: “È difficile”

Il Principe infatti si è lasciato andare ad una vera e propria confessione. Durante il gala infatti, William ha esordito con queste parole:

«Con i bambini è abbastanza difficile avere del tempo libero. Quando ho un momento libero vado a dormire».

A quanto pare William sembra dedicarsi 24/24 ai suoi bambini, cercando di schiacciare un pisolino appena possibile. Eppure dovrebbe passare più tempo con sua moglie invece di recuperare sonno. D’altro canto però William Kate hanno sempre sottolineato che avrebbero voluto crescere personalmente i loro bambini, senza l’aiuto di nessuna tata.