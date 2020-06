‘Parla con l’anima della madre’ Principe William chiede aiuto ad una medium inglese

Principe William e il controverso rapporto con la medium di Lady Diana: il reale è fortemente condizionato dalla chiromante

Il Principe William torna al centro dell’attenzione dei media per il rapporto ambiguo e controverso instaurato con la medium di Lady Diana.

Mentre la moglie Kate Middleton continua a essere bersagliata dall’opinione pubblica, in quanto accusata di aver chiuso i rapporti con Meghan Markle per futili motivi, ora è William a essere al centro della bufera.

Il Principe William nella bufera

In base a un articolo pubblicato dal magazine britannico Tatler, William intratterrebbe un rapporto controverso con una donna che ha fatto tremare Buckingham Palace.

Il futuro Re d’Inghilterra è finito al centro dell’interesse dei tabloid UK per un vizio alquanto stravagante. Secondo la rivista in questione, il marito di Kate starebbe consultando frequentemente una medium, proprio come era solita fare sua madre Lady Diana.

Anzi, pare proprio che la chiromante sia esattamente la stessa donna che ascoltava le confidenze della compianta Spencer. La Principessa, spesso e volentieri, aveva voglia di confessare quali fossero le sue pene più intime. La sua vita non era facile come poteva sembrare agli occhi dei più. Diana era amata proprio per la sua estrema sensibilità.

William e la medium di Lady Diana

Dalle indiscrezioni trapela che William accoglierebbe la medium con tutte le onorificenze del caso presso la residenza di Kensington Palace. L’obiettivo degli incontri con la chiromante sarebbero delle delucidazioni sul suo futuro come re. Il Principe chiederebbe consulenza alla donna anche sul futuro della Famiglia Reale.

Pare che gli incontri tra il Principe e la medium siano diventati più frequenti in seguito alla “Megxit”, cioè da quando il Principe Harry e la moglie hanno deciso di rinunciare al titolo nobiliare. Il periodo è conciso con quello in cui Megan Markle e Kate Middleton hanno chiuso ogni contatto. Non un buon periodo, questo, per i reali inglesi.

Che il Principe William consulti la medium per far chiarezza su un’eventuale riconciliazione tra le due donne? Non si conoscono i dettagli delle consulenze, ma il reale d’Inghilterra non sta facendo una bella figura agli occhi degli inglesi soprattutto per quelli che reputano poco professionali queste figuri di intermezzo e comunicazione tra il mondo dei vivi e il mondo delle persone che purtroppo non ci sono più. Un errore come questo, in fondo, è perdonabile e biasimabile visto il dolore subito in giovane età.