‘George è diverso’ Il Principe William rivela la vera natura del primogenito avuto da Kate Middleton

Il Principe William rivela che il figlio George è sempre stato diverso dai fratelli. Ecco cosa ha rivelato sulla sua vera natura

I tre figli del Principe William e di Kate Middleton sono amati tutti allo stesso modo, ma a quanto rivelato dal padre il primogenito George era diverso fin da piccolo. Scopriamo per quale motivo.

La famiglia del Principe William

Il primogenito del Principe Carlo e della Principessa Diana ha solo 37 anni ma è già un marito premuroso della storica fidanzata e poi moglie Kate Middleton.

Ed è anche un padre di 3 bambini a cui presta tutta l’attenzione che meritano.

I principini George, Charlotte e Louis, sono sempre coccolati e seguiti dai genitori sia negli impegni scolastici, che nelle loro passioni sportive e soprattutto nella loro sicurezza.

William infatti secondo vari rumors alla notizia di una sua possibile nomina da parte della Regina ad erede al trono al posto del padre Carlo, non vorrebbe accettare per non togliere tempo alla sua famiglia.

Le notti insonni per la diversità di George

Il Principe William ha rivelato il problema mostrato dal figlio fin da piccolo durante la cerimonia di nomina dell’ OBE, ossia Ufficiale dell’Impero Britannico, per il ciclista Geraint Thomas.

Come riporta il Daily Express, durante la cerimonia, William ha chiesto allo sportivo se come fosse la vita con un figlio treenne e i. particolare come andassero le notti insonni.

Thomas ha rivelato in seguito alla stampa che il Principe ammise con queste parole:

“Disse che il suo primogenito aveva un pesantemente disturbato il suo sonno”

Lo sportivo dunque avrebbe rivelato come il Principe fosse seriamente preoccupato per l’insonnia del figlio tanto da parlarne anche con lui.

“Parlare con lui di rugby e del mio bambino di 3 anni fu surreale”.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge avevano già parlato in pubblico delle notti insonni passate a causa dei loro figli ma quella era la prima volta che William nominava chiaramente il primogenito George che.

Il Principino dunque, a differenza dei fratelli minori, diede a quanto pare molto filo da torcere ai genitori fin dalla nascita.