‘Si sta ammalando’ Principe Harry triste e depresso: la vita con Meghan Markle un inferno

Un periodo, quello vissuto dal Principe Harry, davvero molto stressante: per amore della sua nuova famiglia sta rinunciando alla sua vecchia famiglia

Ora Il Principe Harry e Meghan sono di fronte a una nuova svolta. Il Duca del Sussex ha affermato di dover “fare un passo indietro”e di tornare a essere un membro della famiglia reale, aggiungendo: “Non c’era davvero altra opzione”.

Parlando a un recente evento, il principe Harry ha detto che lui e Meghan speravano di continuare a servire la regina, ma senza finanziamenti pubblici. “Sfortunatamente, non è stato possibile”, ha detto.

Questo è stato il primo discorso da quando la coppia ha rivelato al mondo di voler rinunciare ai loro titoli reali per vivere in Canada.

Il principe disse – al tempo – di aver trovato “l’amore e la felicità che avevo sperato di trovare da tutta la mia vita” con Meghan, chiarendo – però – di “non star andando via”. “Il Regno Unito è la mia casa e un posto che amo e ciò non cambierà mai”, sottolineò. Il principe Harry, inoltre, aveva il desiderio di vivere “una vita più pacifica”.

All’inizio del mese di maggio, il principe Harry e la moglie hanno dichiarato di voler “ritornare ad essere membri della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti”.

Harry e Meghen: il principe si sente “stufo e inutile”

Da cosa deriva questo cambio di rotta? Secondo quanto riporta Oggi.it, Harry starebbe vivendo un momento difficile in quanto – secondo quanto riporta un amico vicino alla coppia –

“Si sente inutile, è stufo della nuova vita e vuole tornare indietro”.

Dopo il matrimonio con l’ex attrice e il trasferimento in Canada, la sua vita è stata completamente ribaltata e – al momento – sentirebbe la mancanza sia delle armi che della sua terra natia. Il Principe Harry sta attraversando uno stato fortemente depressivo. Si sta ammalando giorno dopo giorno.

Secondo quanto riporta la fonte attendibile:

A Harry manca il cameratismo delle forze armate e non riesce a credere che in pochi mesi la sua vita sia stata letteralmente ribaltata», recita la fonte di assoluta affidabilità. Oggi aveva già anticipato il parziale pentimento di Harry.

Lasciare la famiglia reale per andare a fare il golden boy a Hollywood forse non si è rivelata la mossa giusta. Forse il principe si sente inutile nella città delle celebrità e dell’apparenza, dove Meghan invece è nata e si muove da padrona di casa.

Il principe – però – secondo questa fonte, non incolpa Meghan per come si sente attualmente. Vorrebbe semplicemente ritornare a far parte delle forze armate al fine di sentirsi “più sicuro”.

Al momento, vive una esistenza noiosa in quanto non avrebbe nulla da fare tutto il giorno, né missioni da portare a termine, né eventi pubblici da presenziare. E si vocifera che il fulvo principe sia invidioso di William e Kate che – di recente – hanno ringraziato i medici e infermieri, eroi che hanno dato – e continuano a fornire – il loro prezioso contributo per combattere la pandemia di Coronavirus.