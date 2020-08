Principe Harry sbotta ‘Vorrei che William soffrisse di più’

View this post on Instagram

“Se trovi qualcuno da amare nella tua vita, devi tenertelo stretto, devi custodirlo. E se sei tanto fortunato da trovare qualcuno che ti ama, allora sei tu a doverlo proteggere”. Il 31 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 1997 𝐋𝐚𝐝𝐲 𝐃 perse la vita in un incidente stradale, ma il suo ricordo è vivo più che mai nel cuore del popolo ed è mantenuto orgogliosamente vivo dai suoi figli William e Harry che hanno fatto loro un altro insegnamento della madre: “Quando sei felice puoi perdonare quasi tutto”. 📷 Photo by Tim Graham/Getty