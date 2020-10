Principe Filippo, gravi condizioni di salute: ‘Il cuore potrebbe non reggere’

I problemi di salute rendono la vita al Principe Filippo molto difficile. Le sue condizioni sono preoccupanti. Ecco cosa non può più fare.

Il principe Filippo ha 99 anni e non è più il giovane duca che tutti ricordiamo. Con l’età è cambiato sia esteticamente che nel temperamento e naturalmente anche le attività alle quali si è sempre dedicato sono mutate.

Il marito della regina Elisabetta ha 99 anni e a causa delle sue condizioni di salute non potrà più fare alcune attività alle quali si dedica da sempre. Di seguito le limitazioni che gli sono state imposte per via delle sue condizioni di salute. Scopriamo come sta adesso!

Il principe ha interrotto la sua amata attività: Ha dovuto smetterla

Il marito della regina aveva moltissimi hobby, tra cui quello di sparare. Ha sparato per la maggior parte della sua vita, ma a causa dell’età e delle sue condizioni di salute è stato costretto a interrompere il passamento.

Il motivo è anche un altro. Oltre che l’età, il timore di tutti che potesse compromettere il delicato intervento chirurgico al quale si è sottoposto nel 2011. L’esperta reale Ingrid Seward ha rivelato:

“Filippo ha dovuto smettere di sparare dopo che nel dicembre 2011 gli è stato inserito uno stent nel cuore.”

Insomma, potrebbe causargli dei problemi seri al cuore continuare a sparare. L’organo potrebbe addirittura cedere.

Le condizioni di salute preoccupano

Il duca di Edimburgo si è sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico al cuore nove anni fa. Il trattamento dell’epoca fu relativo a un’arteria coronaria ostruita, operata al Papworth Hospital nel Cambridgeshire.

Filippo è, quindi, un soggetto molto fragile, che non può praticamente assolutamente hobby considerati estremi come sparare.

“Il timore era che il rinculo della pistola potesse staccare lo stent.”

L’ordine di smettere di sparare, però, non ha affatto scoraggiato il Principe, che ha iniziato a coltivare nuovi hobby come la pesca e la guida in carrozza.

In realtà, Filippo è appassionato di guida in carrozza da più di 50 anni, da quando ha abbandonato un altro hobby, il polo. Il marito della regina ha ottenuto grandi risultati con questo passatempo, tanto da riuscire a partecipare anche ai campionati europei.

Il Duca di Edimburgo è stato avvistato l’ultima volta in carrozza nel 2019. Secondo quanto riferito, il motivo dell’interruzione anche di questo hobby sarebbero le vertigini.