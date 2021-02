Principe Filippo di Edimburgo, tutto sul marito della regina Elisabetta: età, incidente, malore

Scopriamo tutto sul marito della regina Elisabetta II: dai titoli nobiliari all’incidente fino ad arrivare alla malattia.

Conosciamo tutti il Principe Filippo, il cui vero nome è Philip Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Si tratta del consorte della Regina Elisabetta, padre del principe Carlo.

Tra i suoi titoli nobiliari, compare quello di principe di Grecia e Danimarca, ma il più noto è quello di duca di Edimburgo. Scopriamo tutto!

Chi è il principe Filippo

Nasce a Corfù, il 10 giugno del 1921, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, e ha quindi 99 anni.

Cresce in Francia assieme alla famiglia, dopo di che, nel 1928, viene inviato nel Regno Unito per frequentare la Cheam School.

Per completare gli studi, va in Germania e in Scozia.

Nel 1939 entra nella Royal Navy, dove si diploma al Britannia Royal Naval College di Dartmouth come miglior cadetto del suo corso.

Sposa la regina Elisabetta II il 20 novembre del 1947. Da questo matrimonio nascono 4 figli: il principe Carlo d’Inghilterra e poi Anna, Andrea ed Edoardo.

I due si erano innamorati nel 1939, quando lei aveva solo 13 anni, mentre lui era già maggiorenne. Filippo ed Elisabetta sono cugini di terzo grado.

Il terribile incidente e la malattia

Il 17 gennaio del 2019, all’età di 97 anni, il principe Filippo è rimasto vittima di un incidente stradale, mentre era alla guida di una Range Rover.

Filippo pare fosse stato accecato talmente tanto dal sole da arrivare a perdere il controllo del mezzo.

Nel 2007 gli è stata diagnosticata la malattia cardiaca, mentre nel 2011 è stato sottoposto a un’angioplastica.

Il 17 febbraio del 2021 il principe Filippo viene ricoverato presso l’Ospedale del re Edoardo VII di Londra a causa di un malore.

A renderlo noto è Buckingham Palace, che ha specificato come la situazione sia sotto controllo.