Principe Filippo, salute gravemente compromessa: ‘Non ce la fa più’

Svelato il motivo per il quale il duca di Edimburgo è stato costretto a ritirarsi a vita privata e a vivere isolato.

La vita pubblica del principe Filippo non è più quella di un tempo e la causa non è un problema che si può facilmente risolvere.

Il principe Filippo torna al centro dell’attenzione mediatica con una notizia che sta rimbalzando, nelle ultime ore, sui principali giornali inglesi.

La notizia in questione riguarderebbe l’esclusione del marito della regina Elisabetta II da alcuni festeggiamenti.

All’inizio non si conosceva la natura dell’esclusione, ma adesso è stata chiarita dai tabloid, in particolare da Express Co Uk. Il magazine inglese ha, infatti, raccontato di quando il principe Filippo si unì alla regina e ad altri membri anziani della famiglia reale in vista di uno spettacolo sul Tamigi.

Quel giorno, però, c’erano delle pessime condizioni meteorologiche. A tal proposito, il commentatore reale Jennie Bond ha dichiarato:

“Filippo stava lì, sotto la pioggia, come ha fatto la regina. Sembrava non esserci alcun riparo e, purtroppo, il giorno dopo è stato portato in ospedale con un’infezione. Ci siamo resi conto solo allora che non avrebbe potuto partecipare alle celebrazioni del Giubileo.”

Le condizioni di salute del consorte della regina

Il duca di Edimburgo venne quindi escluso dal resto dei festeggiamenti a causa della sua salute. In particolare, aveva contratto un’infezione alla vescica, che lo aveva costretto al ricovero in ospedale per tutta la durata del Giubileo.

Fu solo allora che la regina e il resto della famiglia reale si resero conto che, a causa dell’età e della sua vulnerabilità, il principe Filippo avrebbero presto smesso di svolgere impegni pubblici.

Nonostante le preoccupazioni legate alla sua salute dell’epoca, il Duca di Edimburgo ha comunque proseguito nello svolgere incarichi ufficiali. A 96 anni si è poi ritirato a vita privata.

Da allora ha vissuto a Wood Farm nella tenuta di Sandringham; poi nel Castello di Windsor, durante la pandemia; poi a Balmoral.