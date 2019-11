Principe Carlo “Si travestiva di nascosto”: emerge l’imbarazzante abitudine dopo lo scandalo di Andrew

Il Principe Carlo non ha avuto una vita molto piatta. In passato, in fatto di scandali, ha fatto concorrenza al fratello Andrew ora accusato di molestie

Secondo una biografia reale il fratello del Principe Carlo avrebbe spifferato un’imbarazzante abitudine giovanile dell’erede al trono. Ecco cosa accadde.

La difficile rapporto dei Reali con i paparazzi

Per la Famiglia Reale il rapporto con i giornalisti è stato sempre un problema molto spinoso. Da Lady Diana assediata sin da prima del matrimonio con il Principe Carlo fino alla sua tragica morte in auto nel 1997, fino ai giovani William ed Harry con le loro rispettive consorti, tutti i reali britannici hanno dovuto fare i conti con l’assedio dei paparazzi.

Come rivela una biografia scritta da Andrew Morton il Principe William ad esempio usò delle false identità per sé e per la moglie Kate Middleton per poter andare in vacanza alle Seychelles.

Alcuni scontri con i paparazzi sono stati molto duri e sofferti, l’ultimo in ordine di tempo è la denuncia del Principe Harry ad alcuni tabloid inglesi per aver violato la privacy della moglie Meghan Markle.

I travestimenti del Principe Carlo

Sul Daily Express viene riportata la testimonianza che uno dei fratelli del Principe Carlo, il Principe Andrew avrebbe rilasciato al biografo ufficiale di corte Morton per la realizzazione di una biografia risalente al 1983 da titolo “Andrew: The Playboy Prince”.

Il Da di York, secondogenito della coppia reale formata dalla Regina Elisabetta e del Principe Filippo, si dice che sia stato messo in ombra dal fratello Carlo.

Anche Andrew militò per un periodo nella marina militare e come il fratello fu costretto a dover ingegnarsi per depistare i giornalisti che lo volevano intervistare.

Al biografo Andrew Morton proprio il Principe Andrea avrebbe rivelato che il fratello gli diede consigli su come eludere i paparazzi. Sapeva che dopo il matrimonio di Carlo con Diana nel 1981 le attenzioni de giornali sarebbero ricadute su di lui.

“Ai suoi tempi Carlo aveva usati nomi falsi, indirizzi, titoli falsi, persino nasi falsi, cercando di seminare i giornalisti”

il Principe Andrea era soddisfatto di esser riuscito a seminarli varie volte grazie ai consigli divertenti ed utili del fratello maggiore il Principe Carlo che usava travestirsi da giovane durante i suoi viaggi da scapolo d’oro.