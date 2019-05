Principe Carlo, l’inquietante reazione che ebbe quando seppe della morte di Lady Diana

Lady Diana, la notte in cui Carlo venne a conoscenza del terribile incidente e della morte della principessa: una reazione che viene alla luce adesso

Esce nelle librerie Carlo, il principe dimenticato, la prima biografia italiana che parla dell’erede al torno, e della notte in cui seppe della morte di Lady D, madre dei suoi figli Harry e William.

Carlo, la notte dell’incidente di Lady D

La biografia del principe Carlo scritta da Vittorio Sabadin, racconta nel dettaglio la vita del principe e analizza anche la notte del tragico incidente che vide coinvolta Lady D.

La principessa triste mori in un’incidente a Parigi lasciando un grande vuoto nel cuore dei figli e del popolo Britannico che tanto la amava.

Scopriamo come il principe Carlo apprese la tragica notizia della morte della principessa.

All’epoca il vice segretario della regina Elisabetta, Robin Janvrin, ricevette una telefonata nel cuore della notte. Era Michael Jay, l’ambasciatore del Regno Unito a Parigi che gli comunicò dell’incidente stradale avvenuto nel tunnel dell’Alma lungo la Senna.

L’auto trasportava Dodi Al-Fayed, il figlio di Mohamed, proprietario dell’hotel Ritz e dei grandi magazzini Harrods di Londra, e la principessa Diana. Al-Fayed morì sul colpo mentre la principessa rimase ferita, ma nessuno sapeva quanto gravemente.

Il principe e la comunicazione del decesso della principessa

Cosi una volta appresa la notizia Janvrin chiamò immediatamente la Regina, una volta parlato con la sovrana chiamo il Principe Carlo per raccontargli l’accaduto.

Carlo chiamo il suo vice segretario molto agitato e iniziò a fargli diverse domande:

«Che cosa è successo Mark? Robin mi ha detto che c’è stato un incidente. Chi guidava? Dove è successo? Com’è successo? Perché? E Diana come sta?». Non sapendo dare delle risposte al Principe il suo segretario decise di organizzargli il viaggio per andare immediatamente a Parigi per far luce sulla vicenda.

Per partire serve il consenso della Regina, e mentre erano in corso le trattative per capire se Elisabetta avrebbe dato il suo consenso Carlo al 3:45 ricevette un’altra chiamata.

Lady Diana era morta.