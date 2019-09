Principe Carlo, “Lancia piatti e oggetti”: spunta la verità su tutte le sue manie più segrete

Siete sicuri di conoscere bene il Principe Carlo? Colui che sembra un nobile inglese, in realtà pare che nasconda nelle manie decisamente inquietanti. Ecco cosa raccontano di lui!

Un profilo quello del Principe Carlo che evidenzia delle caratteristiche alla quale non eravamo proprio abituati. Che fine ha fatto il Lord inglese erede al Trono?

La biografia non autorizzata con tutte le sue manie

The Guardian ha voluto raccontare di questa biografia – non autorizzata – di Tom Bower, atta a fornire degli elementi sconosciuti su come sia in realtà l’erede al Trono.

Un libro che per essere realizzato ha visto l’intervista di oltre 120 persone vicine a Palazzo e che hanno vissuto il marito di Camilla Parker sotto un aspetto differente, intimo e molto nascosto ai media.

Hanno sintetizzato il suo modo di essere e di pensare come:

“un sovrano del feudalesimo che guida una corte in cui non c’è spazio per dissenso o democrazia”

Ma non è tutto, perché oltre a questo modo di fare molto imperativo, l’erede al Trono ha delle manie inquietanti – seppur non confermate – che danno da pensare.

Un esempio tra tutti è la sua visita ad un amico, in Inghilterra, dove si è portato materasso – carta igienica – sedile della toilette da sostituire a quella esistente e il suo wiskey preferito: inutile dire che l’invito non sia mai stato rinnovato.

Il Principe lancia violentemente piatti e oggetti

Oltre alle manie classiche, ci sono quelle anche sulla pulizia e igiene per la quale sembra essere ossessionato. Si racconta infatti che un giorno abbia urlato davanti alla vista di un involucro in plastica nel suo piatto: Camilla ha dovuto rassicurarlo e fargli vedere che si trattava solo di pellicola trasparente per coprire gli alimenti.

Ai banchetti è solito farsi portare da bere (martini pre miscelati) e da mangiare dentro una borsa portata solo da funzionari della Polizia autorizzati.

Il fatto più inquietante riguarda la sua immagine e l’opinione pubblica. Sembra infatti che sia ossessionato dalla popolarità e ad ogni notizia che parla del dissenso del popolo o calo di popolarità:

“lancia piatti e oggetti in aria, sulla radio o sulla televisione”

Inutile dire che da Palazzo non ci sia stata una reazione a questo libro con conferme o negazioni.