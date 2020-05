Principe Carlo furioso ‘Ha sradicato il lavandino e l’ha distrutto’: il gesto violento e l’aggressione improvvisa

Ha lasciato il mondo senza parole con il suo atto violento: il Principe Carlo ha con forza sradicato il lavandino dal muro e l’ha distrutto, l’assurdo motivo

Ancora critiche per il Principe Carlo, per via della rivelazione di un atto a dir poco violento che lo ha visto protagonista! L’episodio viene smascherato dal suo ex maggiordomo, Ken Stronach, che ha venduto alla stampa diverse storie riguardanti il futuro re.

Clive Goodman, corrispondente reale di News of the World, ha ricordato una di queste storie nel documentario “Royal Servants”, caricato su YouTube nel 2011.

L’aggressività del Principe Carlo

Secondo quanto riferito, il Principe Carlo avrebbe un carattere turbolento e impulsivo, che lo porterebbero a diventare violento con il personale e con gli oggetti inanimati.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che il carattere di Carlo potesse essere segnato da attacchi d’ira, considerata la pacatezza con la quale si mostra sulla scena pubblica.

Invece, dalle parole di Ken Stronach, emergono dei lati nascosti del Principe di Galles, che mai nessuno si sarebbe potuto aspettare.

La reazione violenta di Carlo

Ken Stronach ha raccontato di aver trascorso, tanto tempo fa, un fine settimana a casa di alcuni amici del Principe. In quell’occasione, Carlo riscontrò alcune difficoltà nella preparazione del suo look serale: l’uomo, infatti, non riusciva a reinserire un bottoncino nella sua camicia formale.

A causa di un gesto inconsulto, il Principe lasciò cadere uno dei perni, che immediatamente rimbalzò sul lavandino e scese giù per lo scarico idraulico.

Resosi conto di quanto accaduto, il Principe si infuriò e staccò letteralmente il lavandino dal muro, gettandolo a terra e distruggendolo in mille pezzi.

In questo modo recuperò il perno e toccò proprio a Ken reinserirlo nella camicia. In base al racconto dell’ex maggiordomo, a quel punto il Principe lo avrebbe afferrato per la gola e gli avrebbe urlato:

“Capisci Ken? Dovevo solo tirarlo fuori da lì.”

La reazione del Principe avrebbe terrorizzato il signor Stronarch, che avrebbe tentato invano di uscire dalla stanza.

Non riuscendoci, l’unica soluzione che vide fu quella di nascondersi grazie a un armadio, che non avrebbe più voluto lasciare, in quanto era letteralmente terrorizzato da possibili ritorsioni del Principe. Restò nascosto lì dietro per più di 10 minuti. Un caratterino non molto diverso da quello della temutissima Regina Elisabetta: come si suol dire, buon sangue “blu” non mente.