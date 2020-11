Il Principe Carlo pronunciò delle parole atroci contro la Principessa Diana, che non voleva avere nulla a che fare con il loro matrimonio a tre

Nessuno si aspettava questo terribile retroscena. Lady Diana fu sconvolta dal gesto del principe Carlo. Solo oggi, dopo anni, arriva la conferma.

Tante sono state le sofferenze nel corso del matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo. Ciò che ha dell’incredibile è che l’inizio di tali sofferenze, per Diana, è addirittura riconducibile alla sera prima delle nozze, quando Carlo trovò il coraggio di pronunciare parole terribili.

Il matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo fu tutto fuorché felice.

Il figlio della regina Elisabetta diede il primo dolore a quella che sarebbe diventata la madre dei suoi figli proprio il giorno prima delle nozze.

Carlo a Diana: “Non ti amo”

Parole che suonavano come pugnali e che, per molti opinionisti e scrittori, finirono per distruggere psicologicamente Diana. Una vera e propria violenza che avrebbe segnato per sempre il cuore della Principessa.

Stando alle parole di Penny Thornton, Carlo si rivolse nei confronti di Lady D con queste terribile parole:

“Non ti amo’

un’amara verità che serviva a non rendere il matrimonio basato su una falsa premessa. Ma quella rivelazione, per Diana, fu devastante. Non voleva sposarsi più.

Le nozze si celebrarono comunque il 29 luglio del 1981. Tuttavia, pare si trattasse di un matrimonio “a tre”.

Il matrimonio a tre

Sapere di aver sposato un uomo che ami tantissimo ma che ti ha apertamente dichiarato – proprio durante la prima notte di nozze – che ama un’altra: è un colpo durissimo.

Nel documentario The Diana Interview: Revenge Of A Princess, infatti, il medico James Colthurst racconta che:

“Più passava il tempo più Diana era furibonda per la relazione clandestina tra il marito e Camilla Parker Bowles.”

Lady Diana era sicura che tutti a corte volessero favorire quella tresca.

Sarà poi nel 1995 alla Bbc che Diana, di fronte a ben 23 milioni di spettatori, confessò palesemente il matrimonio a tre.

Le parole pronunciate da Diana furono dure, e secondo alcuni estorte, ma pare che comunque la donna temesse di essere imbavagliata dalla royal family.

Diana aveva paura che negli accordi per il divorzio vi fosse il divieto di parlare in pubblico del periodo di matrimonio con Carlo. Per tale ragione, prima che venissero stipulati, disse tutta la verità.