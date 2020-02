Prevalle, cadavere in centrale idroelettrica: la stessa di Jessica Mantovani. È giallo

Brescia: ritrovato il cadavere di un uomo nella Centrale idroelettrica di Prevalle

Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno della centrale idroelettrica di Prevalle, nel Bresciano.

Nella stessa centrale era già stato ritrovato il corpo senza vita della 37enne Jessica Mantovani, per il cui decesso erano stati indagati due uomini per occultamento di cadavere e per omicidio volontario.

Il corpo dell’uomo senza vita è stato recuperato attorno a mezzogiorno dalle griglie della centrale idroelettrica BKW di Prevalle in via Fucine.

Da una primissima analisi, è emerso che il cadavere risulta in acqua da molti giorni.

Già intorno alle ore dieci gli addetti hanno sentito suonare gli allarmi che segnalavano problemi alle paratie.

Durante i controlli in loco, gli addetti della centrale idroelettrica hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

Immediatamente è scattato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri ed il medico legale, che hanno esaminato a tappetto la zona e hanno esaminato attentamente le denunce di scomparsa presentate nelle ultimissime settimane.

Prevalle: il caso di Jessica Mantovani

La centrale idroelettrica in cui è stato ritrovato il cadavere dell’uomo senza vita è stessa dove nell’estate scorsa era stato trovato il cadavere di Jessica Mantovani.

La donna 37enne è stata ritrovata lo scorso 13 giugno. In un primo momento si era parlato di suicidio, ma gli investigatori hanno iniziato a seguire la pista dell’omicidio.

Infatti, il fascicolo è ancora aperto in Procura a Brescia e sullo stesso sono iscritti due nomi (di un 50enne e di un 23enne).

Gli esami autoptici hanno rivelato la presenza di una grossa ferita alla testa e l’assenza dell’acqua nei polmoni.

Nel veicolo di uno dei due uomini indagati sono stati rinvenuti un paio di occhiali e delle tracce ematiche sospette.

I due uomini indagati sono a piede libero e sono accusati di omicidio volontario e di occultamento di cadavere.