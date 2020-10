Gf Vip, un altro clamoroso outing: ‘Adua è lesbica’. Rivelato cosa hanno bisbigliato i concorrenti

Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vasco è al centro di un presunto outing nella casa: la confessione di Tommaso Zorzi

Un’altra clamorosa indiscrezione arriva su una delle concorrenti più discusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 5. Durante la diretta di lunedì, Tommaso Zorzi avrebbe affermato che Adua Del Vesco è lesbica: dura la replica di Matilde Brandi.

Grande Fratello Vip, le parole di Tommaso Zorzi

Una delle concorrenti più chiacchierate di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 è, senza alcun dubbio, Adua Del Vesco. Nell’ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, la giovane ha spiegato che era giunto il momento di dire tutta la verità in merito alle sue esperienze passate. Ammette di aver vissuto una ‘favola di cartone‘ e di ‘aver indossato tante maschere‘ solo per tutelare gli altri.

L’attrice, inoltre, è stata anche stata protagonista delle diverse riviste di gossip quando ha definito gay uno dei coinquilini della casa, Massimiliano Morra. Sebbene l’attore non si sia ancora espresso sulla questione, pare non abbia gradito le parole della sua collega.

Ad ogni modo, nell’ultima puntata della trasmissione si è tornato a parlare della giovane. Ma questa volta per un’affermazione infelice di Tommaso Zorzi.

La dura reazione di Matilde Brandi

Mentre Adua Del Vesco era in salone, in attesa della sorpresa della sorella, Matilde Brandi ha perso le staffe. Per quale motivo? Pare che Tommaso Zorzi si sia lasciato andare in una frase infelice sulla nota attrice sostenendo fosse lesbica. A tal proposito l’ex ballerina ha affermato:

“Continuavate a scherzare su questa storia, ma soprattutto vi ho visti e sentiti tu e Maria Teresa che dicevate ‘quella è lesbica’. Bisbigliavate qualcosa su quello”,