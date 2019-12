Preoccupazione per la Regina Elisabetta: il Principe Filippo ricoverato in Ospedale a Londra

Preoccupazione per la Regina Elisabetta: il Principe Filippo ricoverato in Ospedale a...

Il consorte della Regina Elisabetta, Principe Filippo, è stato ricoverato in Ospedale a Londra: preoccupazione tra i familiari

Ricovero all’ospedale per il Principe Filippo a Londra. Che cosa succede?

Il consorte della Regina Elisabetta in Ospedale

Non ci sono ancora dettagli in merito ma è stato confermato il ricovero per il consorte della Regina Elisabetta. Il Principe di 98 anni è stato portato nella struttura in gran segreto – come evidenziano i media locali come la Bbc – Buckingham Palace avrebbe divulgato una nota.

Nella stessa si legge che il ricovero sia stato fatto in maniera precauzionale, proprio per tenere il Principe sotto osservazione a seguito di alcune cure che sono legate ad una sua patologia esistente da tempo.

Maggiori informazioni verrano fornite nelle prossime ore.