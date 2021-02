Porto Viro, 29enne uccide il padre a martellate dopo una lite: morto Giovanni Finotello

Sembra che i rapporti tra padre e figlio fossero piuttosto tesi, ma non si conoscono le ragioni delle loro frequenti liti.

Ha impugnato un martello ed ha colpito ripetutamente il padre fino ad ucciderlo.

È il drammatico omicidio avvenuto lo scorso lunedì a Porto Viro, in provincia di Rovigo.

La vittima è Giovanni Finotello, 59 anni. Ad ucciderlo, il figlio 29enne, Gabriele.

Come riferisce anche Il Resto del Carlino, sembra che tra i due fosse scoppiata una violenta lite, al culmine della quale il giovane ha colpito a morte il padre.

È stato proprio il figlio a lanciare l’allarme, chiedendo l’aiuto delle forze dell’ordine.

La vittima è stata trasferita d’urgenza alla casa di cura “Madonna della Salute” di Porto Viro, dove è morto poco dopo il suo arrivo.

Stando alle testimonianze di familiari ed amici, sembra che i rapporti tra la vittima e suo figlio fossero piuttosto tesi.

“A volte litigavano. Non so comunque per quale motivo nascessero questi dissapori. Mio fratello era disoccupato, mentre mio nipote lavora nell’assistenza anziani”