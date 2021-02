Flirt surreale e totalmente falso? Il sospetto viene rilanciato nel salotto televisivo di Pomeriggio Cinque, trasmissione di infotainment condotta da Barbara D’Urso. Si parla della dibattuta coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta.

Da settimane il gossip sulla coppia Leotta-Yaman tiene con il fiato sospeso sia il popolo dei social che gli opinionisti televisivi. Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda mercoledì 17 febbraio, sono emersi peculiari sospetti sull’attendibilità del flirt che lega il noto attore turco e la conduttrice siciliana.

Barbara D’Urso interroga i suoi opinionisti ed esprime il proprio scetticismo. Arriva persino a mettere in discussione lo striscione aereo che recentemente Can Yaman ha inviato a Diletta Leotta (“Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”).

Attraverso i propri profili social, i telespettatori di Pomeriggio Cinque sono saltati alle conclusioni, insinuando che il love affair Leotta-Yaman altro non è che una pessima e scadente messinscena. Un’atroce delusione per i fan della coppia.

Io la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta l’ho sempre trovata una cosa finta e per niente spontanea, e questa cosa dell’aereo, per quanto mi riguarda, è troppo cringe.

per me la coppia Diletta Leotta e Can Yaman resta una cosa surreale non so spiegarvelo come una cosa che vedi durante un trip dovuto alle droChe quindi ci ridi su ma non riesci a collegarla alla realtà

— ً (@shavitjager) February 16, 2021