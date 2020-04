Coronavirus, diminuiscono le importazioni di grano e il prezzo della farina aumenta. Le telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’ sono andate a Napoli a verificare l’effettivo incremento dei prezzi.

In queste settimane, particolarmente difficili per l’Italia a causa dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19, duole constatare che molte aziende cerealicole se ne stiano approfittando e stiano aumentando il prezzo della farina ai panificatori e ai consumatori.

A lanciare l’allarme è stata una lettera giunta alla redazione di Pomeriggio Cinque. Una panificatrice di Napoli, particolarmente allarmata, ha appreso attraverso il proprio fornitore, che il prezzo della farina è aumentato fino a 15 euro in più al quintale.

Non tollerando che in questo periodo, complicato per tutti, svariate aziende facciano ricadere la colpa dell’incremento dei prezzi sull’emergenza sanitaria da Coronavirus, Barbara D’Urso ha inviato il giornalista di Pomeriggio Cinque, Vito Paglia, in uno storico panificio di Napoli.

Il vicepresidente della Coldiretti Gennaro Masiello, presente sul luogo, è intervenuto per commentare l’aumento del prezzo della farina ai panificatori e ai consumatori:

“È un dato che ci rattrista molto. Se accade questo nella filiera cerealicola, evidentemente c’è qualche speculazione in atto che non va a vantaggio delle nostre imprese”

Barbara D’Urso si mobilita a difesa dei consumatori

Sempre in prima linea a difesa delle famiglie italiane, Barbara D’Urso ha dichiarato in diretta:

“La gente ha fame, non ha più soldi! Se aumenta anche il prezzo del pane, la gente come mangia? …Bisogna fare qualcosa, è uno scandalo, perché non stiamo parlando di qualcosa di cui qualcuno può fare a meno!”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque non ci sta e, tra l’indignazione e l’amarezza, lancia un appello significativo:

“Io non mollo: qualcosa deve succedere! È vergognoso che ci sia una speculazione sulla farina! Non si devono fare le speculazioni né sulla farina, né sul latte né sui beni primari!”

Barbara D’Urso auspica che le autorità competenti possano avviare dei controlli e fermare i comportamenti di speculazione, in questo delicato periodo di forte emergenza. Secondo la conduttrice, occorre garantire i beni di necessità alle famiglie italiane.