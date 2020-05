A chi non piacerebbe avere come vicini di tavolo Brad Pitt e Barbara D’Urso? Ecco cosa accade tra i tavolini di un estroso ristorante milanese.

Ristoranti e protocollo di sicurezza nell’era post-covid. Se credevate di averne viste di tutti i colori, vi sbagliavate di grosso. Alcuni proprietari di locali hanno adottato delle idee assurde e bislacche per accogliere nuovamente la propria clientela.

Non solo divisori in plexiglass e séparé. Per la clientela più esigente e disciplinata, sono sorti innumerevoli nuovi stratagemmi per assicurare tavoli ben distanziati e posti a sedere a sufficienza.

Barbara D’Urso e Brad Pitt: l’idea bizzarra di un ristorante di Milano

La curiosa trovata di un ristoratore milanese, volta ad attirare nuovi clienti e aumentare il proprio fatturato, ha coinvolto la conduttrice Barbara D’Urso e il celebre attore americano Brad Pitt. “Ma com’è possibile?”, si chiederanno in molti.

Ebbene, il geniale titolare del ristorante milanese ha voluto sdrammatizzare le rigide norme anti contagio, decidendo di collocare le sagome cartonate di Barbara D’Urso e Brad Pitt nelle sedie del suo locale.

Ma non soltanto conduttrici italiane e attori hollywoodiani: il fantasioso ristoratore ha utilizzato anche le sagome di personaggi social, proprio come la nota web influencer Chiara Ferragni.

Pomeriggio Cinque, la reazione di Barbara D’Urso all’uso non autorizzato della sua immagine

La regina di Cologno Monzese ha lasciato correre e ha reagito con ironia. Rivolgendosi direttamente all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, nel corso del suo salotto televisivo ha esclamato così:

“Cara Chiara, in questo ristorante sono tutti stranieri… Le uniche sagome italiane siamo io e te!”

Insomma, una trovata innovativa e spiritosa per tornare alla vecchia quotidianità e imparare a stare di nuovo tutti in compagnia, rispettando le regole anti contagio nei luoghi pubblici. Chissà se anche l’attore di fama internazionale Brad Pitt è di questo avviso.