Polpette strepitose ma NON di carne in 5 minuti: scopri l’ingrediente segreto e goloso

Polpette veloci e semplici in 5 minuti, davvero fantastiche. Non sono a base di carne e contengono un ingrediente goloso segreto: scopri la ricetta.

La ricetta delle Polpette Strepitose non a base di carne è imperdibile e facilissima da realizzare: in 5 minuti le avrete preparate e potrete cuocerle in forno.

Vorreste delle polpette che non siano a base di carne ma ugualmente succulente e invitanti? Questa è la ricetta che fa per voi!

Deliziose polpette a base di uova, formaggio, patate, pane grattato, spezie e pancetta: tutti i vostri ospiti le adoreranno. Sono morbidissime e invitanti, ad ogni morso il formaggio fila e si scioglie in bocca.

Anche i più piccoli adorano queste polpette, il loro sapore delicato ma deciso incanterà grandi e piccini. Saranno deliziose se mangiate da sole oppure accompagnate con una verdura o una teglia di patate al forno.

Scopri come preparare le Polpette strepitose non a base di carne, ci vorrà un attimo a farle e ancor di meno a gustarle piacevolmente con chi preferite!

Polpette Strepitose non a base di carne

Ingredienti

3 uova biologiche e 1 albume

230g pan grattato

130g parmigiano grattugiato

2 patate già lessate e schiacciate

200g Provola dolce o affumicata grattugiata

200g pancetta dolce a cubetti

prezzemolo q.b.

noce moscata q.b.

erba cipollina q.b.

sale q.b.

olio evo q.b.

Preparazione

1.Preriscaldate il forno a 200° e foderate una leccarda di dimensioni standard con della carta forno. Ungetela con 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva.

2.In una terrina sufficientemente grande versate le patate schiacciate e aggiungete le uova, con una forchetta mescolate energicamente. Aggiungete ora parmigiano, provola e pancetta e mescolate ancora.

3.Unite anche tutti gli odori e le spezie, salate a vostro piacimento e aggiungete il pan grattato. Se l’impasto risulta troppo secco aggiungete un goccio di latte per renderlo più morbido e maneggevole per formare le polpette.

4.Con le mani formate delle polpette della dimensione di una noce, o anche più grandi, e poi schiacciatele leggermente. Adagiatele sulla leccarda, un pizzico di sale e dell’olio di oliva su ogni polpetta.

5.Infornatele a 200° per 25 minuti e azionate il grill per gli ultimi minuti i cottura: saranno pronte da sfornare quando saranno ben dorate e invitanti.

6.Sfornatele a cottura ultimata e gustatele fumanti, il formaggio sarà filante ad ogni morso.

Buon appetito!