Pisa, cadavere trovato nell’Arno: nessuno conosce la sua identità

A Pisa è stato trovato un cadavere di donna riafforato dal fiume Arno: indagini in corso per capire chi sia e come sia morta

Pisa nel mistero questa mattina con il ritrovamento di un cadavere di donna, che è riafforato dall’Arno. Chi era questa donna?

Cadavere di donna nell’Arno: chi è?

È accaduto questa mattina in località Fornacette, quando un pescatore ha visto da lontano qualcosa di strano che galleggiava nel fiume Arno. Una volta capito di cosa si trattasse ha allertato immediatamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che sono arrivati insieme al medico legale.

Quello che cercano di capire gli inquirenti è se si possa trattare o meno di Eleonora Salerno – una donna di 80 anni scomparsa il 13 gennaio: le ricerche in corso per ritrovarla sono in corso e potrebbe appartenere a lei il corpo appena trovato nel fiume – da accertare e confermare.

Un comunicato del Comune, riportato anche da FanPage, ha evidenziato che per le ricerche di questa donna sono stati impiegati tutti i mezzi possibili e anche la divulgazione della notizia, la fine di poter coinvolgere quante più persone.

La donna scomparsa indossava un giaccone marrone, maglia di colore fucsia e pantalone nero accompagnate da pantofole di colore grigio maculato nero.

Nelle prossime ore sarà possibile capire se il corpo trovato nel fiume Arno corrisponda alla donna scomparsa oppure sia di un’altra persona.

In aggiornamento