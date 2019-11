Pietro Castellitto, il nuovo Francesco Totti: chi è il figlio di Sergio Castellitto

Chi è Pietro Castellitto? Il possibile interprete di Francesco Totti nella fiction “Un Capitano” e regista de “I Predatori”, in uscita nel 2020

Scopriamo tutti i segreti di Pietro Castellitto, attore e regista, figlio di Sergio Castellitto e di Margaret Mazzantini.

Chi è Pietro Castellitto

Pietro Contento Castellitto nasce a Roma, il 16 dicembre del 1991. Esordisce al cinema all’età di tredici anni con una piccola parte nel film “Non ti muovere”.

Successivamente, recita ne La bellezza del somaro del 2010 e in Venuto al mondo del 2012. Viene poi scelto da Lucio Pellegrini per interpretare il ruolo di Marco nella commedia “È nata una star?“.

Oltre a dedicarsi al mondo della recitazione, si laurea in filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel 2018 interpreta il personaggio di Secco in La profezia dell’armadillo, per cui vince il Premio Biraghi ai Nastri d’argento 2019.

Secondo alcuni rumor circolanti sul web e riportati da numerose testate, come la Repubblica, Pietro Castellitto potrebbe interpretare Francesco Totti nella fiction Un Capitano, ispirata all’autobiografia della star dello sport.

La fiction, scritta assieme a Paolo Condò e pubblicata da Rizzoli, dovrebbe essere girata a partire da febbraio 2020, fino a giugno.

Castellitto sta per debuttare anche come regista della pellicola “I predatori”, da lui scritta, diretta e anche interpretata. Prodotto da Fandango e da Rai Cinema, il film arriverà nelle sale italiane nel 2020. Racconta la storia di due famiglie di estrazione completamente diversa, i Pavone e i Vismara.

Vita privata e curiosità

Pietro Castellitto è il primogenito di Sergio Castellitto e di Margaret Mazzantini. Suo padre Sergio è uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico italiano e mentre sua madre Margaret lo è anche, ma nell’ambito della scrittura.

Pietro ha altri tre fratelli: Maria, 22 anni, Anna, 19 anni, e Cesare, 13 anni.