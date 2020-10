Piero Angela, la profezia da brividi: “Resteranno solo 28milioni di persone in Italia”

Piero Angela lancia l’allarme e annuncia una catastrofica profezia, qualora in Italia non cambierà un dato molto importante: la crescita demografica.

In Italia, per motivi economici, soprattutto, le giovani coppie non riescono a fare figli, non supportati, infatti, da incentivi che permettano loro di metter su famiglia.

Lo ha ribadito anche Piero Angela che ha analizzato la vicenda, dal punto di vista demografico e scientifico, definendola molto grave sotto vari punti di vista.

Ecco cosa ha rivelato in merito il divulgatore scientifico, che realizza un quadro lucido di quello che affronterà l’Italia quando raggiungerà i 28 milioni di abitanti.

Piero Angela, in Italia non si fanno figli

Il tasso di nascite in Italia è troppo basso ed è un dato che dovrebbe far preoccupare molto, dal punto di vista economico.

Lo fa notare Piero Angela che, in merito a questo spigoloso argomento, fa notare come la popolazione anziana sia in netto aumento, mentre i bambini sono sempre meno.

Ciò deriva dal fatto che in Italia, molto spesso, i giovani non hanno lavoro e non sono nemmeno messi in condizione da poter formare famiglia con aiuti specifici.

Ecco cosa ha rivelato a Le Iene:

“L’Italia sta pian piano scomparendo. Una volta gli sposi quando uscivano dalla chiesa dopo il matrimonio avevano a fianco i loro testimoni e sotto c’erano bambini, tanti bambini e sopra i pochi vecchi superstiti. Oggi è esattamente il contrario“.

Piero Angela, le conseguenze dell’abbassamento demografico

Le conseguenze della mancanza delle nascite sono così spiegate dal divulgatore scientifico:

“Il PIL crollerà, secondo queste proiezioni noi saremo al 25esimo posto, non più nel gruppo dei dieci“.

Tutto ciò perché finiremo per “essere inefficienti e poco produttivi, diventeremo un paese di serie b o c e i nostri titoli di stato non varranno più niente”.

Il problema principale, dunque, è il denaro. Come sottolinea Angela, è proprio per mancanza di soldi che i giovani non riescono a fare il grande passo, quindi sposarsi e metter su prole.

“Molte coppie più che avere il coraggio non hanno i soldi per fare i figli, lo Stato non aiuta, la spesa per le famiglie in Italia è la metà rispetto alla media europea perché si punta più sugli anziani che sui giovani“.

E aggiunge:

“Si dimentica che aiutare le famiglie a fare figli non è una spesa è un investimento, come dicono i demografi, perché è lì che sarà l’Italia del futuro”.

Parole che fanno riflettere moltissimo.