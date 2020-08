Pierluigi Diaco malattia: il conduttore racconta il terribile dramma in diretta

Il conduttore della trasmissione di Rai 1 parla a cuore aperto ai fan svelando i retroscena di un dramma atroce che ha dovuto vivere

Scopriamo insieme i dettagli dietro al terribile dramma cha ha dovuto passare Pierluigi Diaco nel corso della sua vita.

Le lettura della lettera in diretta tv

Nel corso di una delle ultime puntate di Io e Te, il conduttore Pierluigi Diaco ha parlato di un terribile dramma che lo ha colpito e che ha lasciato sorpresi i telespettatori.

La confessione è avvenuta dopo la lettura, da parte del conduttore, di una lettera, inviatagli da una ragazza che ha voluto raccontare il suo disturbo depressivo.

Questa patologia le causava un forte malessere e la faceva soffrire tantissimo. Proprio leggendo la lettera, Diaco si è dimostrato molto vicino alla giovane e si è abbandonato a un momento di grande commozione.

Ne ha approfittato per parlare anche del suo dramma personale, che gli ha condizionato a lungo la vita!

La confessione choc di Pierluigi Diaco

Il conduttore ha rivelato di aver conosciuto e toccato in prima persona il dramma della depressione, una vera e propria malattia che non andrebbe sottovalutata per nessun motivo.

Diaco ha sottolineato il fatto che chi soffre di questo malessere deve essere aiutato e supportato in qualsiasi momento: il conduttore sarebbe riuscito a superare il suo dramma grazie all’aiuto ricevuto da persone competenti nel campo.

Ha affermato che l’importante sia saper fronteggiare e andare incontro alle proprie paure, senza lasciarsi sopraffare e distruggere da nessun timore.

La confessione in questo si è rivelata davvero inaspettata e ha lasciato i telespettatori sorpresi del difficile passato che Diaco ha dovuto vivere.