Piante in casa, arriva il metodo ecologico ed economico per vivere meglio

Le piante sono importantissime per tutti noi e il nuovo metodo ci farà vivere ancora meglio. Di cosa stiamo parlando?

Le piante migliorano la qualità della vita e aumentano il benessere psico-fisico. Non solo perché riducono lo stress, migliorano l’umore, la salute ma soprattutto favoriscono l’effetto anti-calore.

Un nuovo metodo naturale ed economico è pronto per essere messo alla prova. Siete pronti a scoprirlo?

Il segreto per vivere a lungo

Le temperature sono già all’apice e questa ondata di calore in questi giorni, sta portando non pochi disagi al fisico e non solo.

Andando nello specifico conviviamo con temperature da record con un caldo insopportabile fino a 43° al Sud mentre al Nord superano la soglia dei 40°C.

Vivere nel verde e nelle vicinanza di aree verdi sembrerebbe però stimolare il desiderio di camminare tra la natura, arrampicarsi sugli alberi, respirare aria pura e praticare sport insieme ad altre attività all’aria aperta.

I giapponesi utilizzano il termine Shinrin-yoku che significa letteralmente ‘bagno nella foresta’, sostenendo che passare più tempo nella natura induce effetti benefici sulla salute.

Le piante hanno diverse funzioni dal miglioramento della qualità della vita come:

Termoregolazione

Riduzione degli effetti dell’inquinamento

Equilibrio idrogeologico

Funzione estetico-psicologica

Gli alberi sono quindi un efficiente strumento di regolazione della temperatura dell’aria. Il giardino, anche se relativamente piccolo, crea un microclima capace di mitigare le condizioni estreme, soprattutto disperdendo l’eccesso di calore estivo.

Cosa ci dice la scienza

Attraverso studi condotti e ricerche effettuate dai ricercatori del Max Planck Institute for Human Development di Berlino vivere in prossimità di alberi e corsi d’acqua crea un impatto fondamentale sulla longevità, migliora anche la memoria e l’attenzione, riportandoci a un’armonia interiore, inoltre favorisce il controllo dell’aggressività e dello sviluppo cognitivo.

Gli alberi migliorano la qualità dell’aria, sono fondamentali per evitare catastrofi naturali e rendono gli ambienti urbani più confortevoli. L’interazione con il verde è un toccasana per la mente e il corpo.

Per questo motivo il consiglio è quello di avere una casa ecologica, con tante piante e mini alberi – anche se non si ha lo spazio per un giardino – che possano aiutare l’organismo a vivere meglio e più a lungo.